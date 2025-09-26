Найдешевший гібрид в Україні: тест-драйв нового кросовера MG ZS

Новий MG ZS другої генерації отримав недорогу і потужну гібридну версію. Фокус випробував кросовер, перевірив його витрату пального та визначив його плюси і мінуси.

Попит на гібриди в Україні стрімко збільшується і ще ніколи бензоелектричні авто не були настільки популярними на нашому ринку. Постійний ріст цін на пальне змушує автомобілістів обирати економічніші моделі.

Новий MG ZS пізнається за широкою решіткою радіатора та вужчими фарами Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, значна частина гібридів дорожчі за бензинові аналоги, адже електрифікація додає до вартості авто. Утім, на українському ринку є і недорогі моделі – такі, як новий MG ZS другого покоління, який тепер доступний у гібридному виконанні. Наразі це найдешевший гібрид в Україні (HEV) і він побував на тесті Фокусу.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн MG ZS

Новий MG ZS 2025 зберіг знайомі риси дизайну, проте став виразнішим на вигляд та більш зрілим. Силует кросовера із довгим капотом і вигнутою віконною лінією впізнаваний, проте боковини стали більш рельєфними. Решітка радіатора значно ширша, а діодні фари стали більш розкосими і тепер з’єднані діодною смугою.

На даху встановили збільшений спойлер, а ліхтарі стали дещо крупнішими. Стандартними для гібрида є 18-дюймові диски. До того ж, новий MG ZS дещо підріс у розмірах порівняно з попередником.

Заднє скло прикрите чималим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Габарити MG ZS 2025:

довжина – 4430 мм;

ширина – 1818 мм;

висота – 1635 мм;

колісна база – 2610 мм.

Салон MG ZS

Оцінимо інтер’єр MG ZS. Матеріали внутрішнього оздоблення покращені й жорсткого пластику стало менше. Салон гібрида оздоблений екошкірою.

У салоні MG ZS покращили матеріали оздоблення Фото: Тарас Брязгунов

На кермі шкіра перфорована, а його обід скошений згори та знизу. Окрім кнопок, тут встановлені й джойстики. Нестандартний вигляд має масивний важіль КПП MG ZS, а поруч із ним – велика кнопка запуску двигуна.

Цифрова панель приладів стала більшою та сучаснішою, а ще отримала нові цікаві функції. Тепер на екрані можуть відображаються силуети інших машин у потоці.

Більшу частину центральної панелі займає великий 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Вона проста і зрозуміла, а також доповнена Android Auto та Apple CarPlay. Фізичних перемикачів тут залишилося небагато: звук аудіо, приміром, можна відрегулювати кнопками, а от управління кліматом здійснюється через тачскрін.

Цифрова панель приладів стала сучаснішою Фото: Тарас Брязгунов

Відсіків для дрібних речей у салоні MG ZS вистачає. Доволі місткий бардачок доповнений невеликою поличкою. Також є глибокий бокс у підлокітнику та ніші на центральній консолі.

Наскільки просторий новий MG ZS

Сідаємо на місце водія. Крісло MG ZS 2025 оснащене електроприводом, але при цьому кермова колонка досі регулюється лише за висотою. Передні сидіння доволі зручні і м’які, хоча хотілося б трохи більше бічної підтримки.

Крісло водія в MG ZS HEV+ оснащене електроприводом Фото: Тарас Брязгунов За мірками свого класу кросовер просторий Фото: Тарас Брязгунов

Як крісла, так і кермо мають підігрів. Посадка в MG ZS досить низька, за мірками кросоверів. Оглядовість непогана і до габаритів компактного кросовера звикаєш швидко. До того ж, паркування полегшують камери.

Кросовер MG ZS залишається однією з найпросторіших моделей свого класу. Ззаду місця для ніг стало більше та й над головою непоганий запас. На другому ряду зручніше двом, адже салон не дуже широкий, а по центру проходить салон. Авто не має заднього підлокітника, зате для пасажирів є окремі дефлектори обдуву та USB-порт.

Об'єм багажника MG ZS становить 443 л Зі складеними задніми сидіннями утворюється 1457-літровий відсік Під підлогою є органайзер, але запаски немає

Багажник MG ZS 2025 у гібридному виконанні такий самий, як у бензинової моделі: 443 л у звичайному стані та 1457 л зі складеними задніми кріслами. Під підлогою – органайзер для інструментів чи інших дрібних речей. А от запаски немає – для гібридів це звична ситуація, адже під підлогою встановлена батарея.

Комплектація MG ZS

Новий MG ZS HEV+ пропонують лише в одній топовій версії LUX із безключовим доступом, клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, парктроніком, камерами кругового огляду, датчиками світла та дощу.

Бардачок MG ZS доповнений невеликою поличкою Бокс у підлокітнику доволі глибокий Кросовер отримав незвичний важіль КПП Для задніх пасажирів є дефлектори обдуву і USB-порт

Також встановлені сучасні системи безпеки – автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків та контроль "сліпих" зон.

Економічний і жвавий

Недорогий гібрид MG ZS доволі потужний за мірками свого класу. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно розвивають 197 к. с. та мають дуже щедрий крутний момент у 465 Н∙м.

Отже, браку тяги тут ніколи не буде. До того ж, із крутним справляється перша у світі 3-ступінчаста гібридна трансмісія.

Гібридна установка потужна і витрачає менш ніж 6 л на 100 км

Новий MG ZS HEV+ розганяється впевнено, але спокійно і без драми. Особливо бадьорий він до 50 км/год у спортивному режимі. Спринт до сотні займає 8,7 с, а максимальна швидкість становить 168 км/год.

Гібридна установка працює плавно і дуже тихо. Примітно, що в місті дуже часто авто переходить в електричний режим, адже має батаею на 1,83 кВт∙год. Крім того, новий MG ZS HEV+ здатен працювати в режимах послідовного чи паралельного гібрида або ж бензиновий двигун може безпосередньо обертати колеса.

Утім, водій не керує цим процесом – усім завідує електроніка. Натомість можна, наприклад, обрати режим Eco для зниження витрати пального. Гібрид MG ZS дуже економічний: під час тесту витрата пального склала 5,3-5,7 л/100 км у місті та 4,5-5 л на 100 км на трасі. Паспортний показник – 5,1 л/100 км у змішаному циклі.

Кросовер демонструє непогану динаміку Фото: Тарас Брязгунов

Варто додати, що в Україні також доступні 1,5-літрові бензинові версії моделі — атмосферна на 116 к. с. та 170-сильна з турбонаддувом. А от електромобіля більше не буде — його замінить окремий кросовер MG S5.

Керованість MG ZS

Кросовер MG ZS, як і раніше, доступний лише з переднім приводом, та й кліренс у нього невеликий невеликий – 161 мм. Тому це все ж таки міський житель.

Підвіска MG ZS HEV+ підготовлена до наших доріг. Вона енергоємна та досить м’яка, тому більшість вибоїн поглинаються і навіть із 18-дюймовими дисками їзда комфортабельна. При цьому крени кузова доволі помірні.

Підвіска MG ZS доволі м'яка та енергоємка Фото: Тарас Брязгунов

Кермо кросовера легке і не надто інформативне. А от рекуперативне гальмування добре налаштоване і його можна відрегулювати.

А ще новий MG ZS тихіший за попередника. Шуми вітру і шин на трасі починають проявлятися після 110-120 км/год.

Ціна MG ZS

Новий MG ZS в Україні коштує від 777 835 гривень за базовий бензиновий варіант STD на механічній КПП. Гібрид оцінили в 1 079 374 грн і він не набагато дорожчий за бензинову модель в аналогічній комплектації LUX. Конкуренти електрифікованого кросовера з аналогічними силовими установками типу HEV суттєво дорожчі і навіть "м'які" гібриди (MHEV) на українському ринку зазвичай коштують більше.

Фари MG ZS з'єднані діодною смугою Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі кросовера дещо збільшили Фото: Тарас Брязгунов Стандартними для гібрида є 18-дюймові диски

Вердикт Фокусу

Кросовер MG ZS HEV+ — гібрид за ціною недорогого бензинового автомобіля. Він доступний, економічний і при цьому досить швидкий. У нього просторий салон і непогана комплектація.

Плюси MG ZS HEV+:

невисока ціна;

потужна гібридна установка;

мала витрата пального.

Мінуси MG ZS HEV+:

відсутність регулювання керма за вильотом;

занизький кліренс.

Технічні характеристики MG ZS HEV+

Тип двигуна бензиновий та електромотор Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1498 Потужність двигуна, к. с. 197 Обертальний момент, Нм 465 Коробка передач 3-ст. гібридна Привід передній Споживання пального, л/100 км 5,1 Макс. швидкість, км/год 168 Розгін 0–100 км/год, с 8,7 Об'єм паливного баку, л 41

