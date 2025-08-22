Ненудний гібрид: тест-драйв нового кросовера Ford Kuga

У лінійці оновленого Ford Kuga в Україні з'явилася гібридна версія FHEV. Фокус протестував кросовер, визначив його витрату пального в реальних умовах та перевірив, чи зберіг електрифікований Kuga свій бадьорий характер.

Зазвичай гібриди – це не про емоції чи задоволення від водіння. Більшість бензоелектричних моделей не створені для активних водіїв, адже роблять ставку не на ходові якості, а на економічність. Утім, існують і виключення — такі, як Ford Kuga. Цей кросовер завжди виділявся непогано налаштованим шасі. У лінійці оновленого Ford Kuga в Україні є гібридні версії й Фокус познайомився з однією із них.

Новий Ford Kuga пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Ford Kuga

Кросовер Ford Kuga нещодавно пройшов модернізацію. Він зберігає елегантний і стрімкий дизайн із плавними формами кузова та вигнутим дахом. Оновлена модель пізнається, передусім за зміненою передньою частиною зі збільшеною передньою частиною та новими продовгуватими фарами, з’єднаними діодною смугою.

У топовому варіанті ST-Line X Plus передня оптика – матрична. До того ж, такий кросовер отримав виразніший передній бампер із хромованим декором та 19-дюймові диски, а накладки на пороги та колісні арки пофарбовані в колір кузова.

У варіанті ST-Line X Plus накладки на орогах і крилах пофарбовані в колір кузова Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Ford Kuga 2025:

довжина – 4615 мм;

ширина – 1883 мм;

висота – 1673 мм;

колісна база – 2711 мм.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Що нового в салоні

Заглянемо усередину. В оздобленні у Ford Kuga ST-Line X Plus використані екошкіра та замша із контрастними червоними швами та вставками "під карбон". Педалі прикрашені металевими накладками. Загалом, якість матеріалів салону доволі непогана і жорсткого пластику мало.

На скошеному знизу кермі шкіра перфорована, а також є зручні напливи для хвату рук. Новий Ford Kuga зберіг і "шайбу" КПП, і цифрова панель приладів. У дорожчих версіях є проєкційний дисплей.

У салоні встановили більший тачскрін із оновленою мультимедійною системою SYNC 4 Фото: Тарас Брязгунов

А от центральний дисплей у Ford Kuga 2025 замінили і він став більшим – 13,2 дюйма в діагоналі. До того ж, кросовер отримав сучаснішу мультимедійну систему SYNC 4. Вона досить швидко працює, а її меню зрозуміле. Утім, тепер через дисплей змінюються і налаштування клімату – окремі перемикачі прибрали, що не дуже зручно, оскільки доводиться більше відволікатися від дороги.

Нижче розташована ніша із бездротовою зарядкою для смартфонів та USB-портами. Загалом, у салоні вистачає відділень для дрібних речей – чималий бардачок, глибокий бокс у підлокітнику, кишені у спинках передніх сидінь, ніші в центральній консолі.

Конфігурацію цифрового щитка приладів можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов

Наскільки практичний гібрид Ford Kuga

Оцінимо водійське місце. Передні крісла мають електропривід, а у водія також регулюється поперекова опора та є можливість подовжити подушку. Самі сидіння зручні, пружні та з хорошою бічною підтримкою. До речі, вони сертифіковані у німецькому незалежному центрі з ергономіки AGR. Цікаво, що у всіх Ford Kuga 2025 підігрівом оснащені передні й задні крісла, а також кермо.

Передні крісла Ford Kuga вирізняються хорошою бічною підтримкою Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки Фото: Тарас Брязгунов

Посадка у Kuga не дуже висока, за мірками кросоверів. До оглядовості питань немає – завдяки низькій віконній лінії та зручним дзеркалам до габаритів кросовера легко звикнути. Крім того, у більшості версій моделі встановлені камери кругового огляду.

Пересядемо на другий ряд. Місця для ніг і над головою тут цілком достатньо для осіб зростом до 185 см, а якщо зсунути назад сидіння (вони мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки), то і вищим пасажирам не тісно. Звісно ж, є тут і дефлектори обдуву, і USB-роз’єми, і підлокітник із підсклянниками.

Гібрид має дещо менший 536-літровий багажник Зі складеними задніми кріслами виходить 1481-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Гібрид Ford Kuga має дещо менший багажник, аніж бензинова модифікація, проте він усе одно чималий: до 536 л у звичайному стані та 1481 л – зі складеними кріслами. Під підлогою – запаска-докатка. Двері багажника мають електропривід із сенсором відкриття.

Комплектація Ford Kuga

Новий Ford Kuga непогано оснащений уже в базовому варіанті Titanium – діодні фари, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу та світла, камера, парктронік, підігріви.

До того ж, усі Ford Kuga 2025 отримали непоганий набір систем безпеки – автоматичне гальмування, утримання у смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контроль втоми водія.

За перемикання режимів КПП відповідає "шайба" Фото: Тарас Брязгунов Кросовер має досить місткий бардачок Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає глибокий бокс Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник Ford Kuga Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів крісел, обдув і USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

Найдорожчий варіант ST-Line X Plus додає електроприводи, камери по колу, акустику Bang&Olufsen із 10 динаміками, адаптивний круїз-контроль та моніторинг "сліпих" зон.

Чим приваблює гібридна установка

Гібрид Ford Kuga FHEV оснащений 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, які сумарно розвивають 183 к. с. На перший погляд, це не так і багато, проте силова установка забезпечує чималу тягу, адже крутний момент сягає 320 Н∙м.

Гібридна установка Ford Kuga Фото: Тарас Брязгунов

Новий Ford Kuga FHEV має доволі спокійний характер, проте при цьому демонструє непоганий рівномірний розгін. Спринт до 100 км/год займає 8,3 с, а максимальна швидкість становить 196 км/год.

Гібридна установка працює тихо навіть у спортивному режимі та й варіатор плавний. Цікава деталь: у місті авто намагається якомога більшу дистанцію подолати на електротязі. Під час нашого тесту приблизно половину дистанції гібрид Ford Kuga проїхав у електричному режимі.

Гібрид демонструє непогану динаміку Фото: Тарас Брязгунов

Завдяки цьому вдається зробити гібрид економічнішим. Паспортна витрата становить 5,7-6,4 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту в місті кросовер Ford Kuga FHEV витрачав приблизно 6,8-7 л/100 км, проте якщо акуратніше поводитися із педаллю газу, то можна добитися і 6,3 л/100 км. На трасі витрата склала 4,8-5,2 л на 100 км.

Керованість — у пріоритеті

Варто відзначити, що наразі саме Ford Kuga FHEV є єдиною версією моделі, доступною із повним приводом. Звісно, ця модель не створена для важкого бездоріжжя, але ґрунтовки не боїться.

Слоган Ford – No boring cars ("Без нудних авто") і виробник намагається дотримуватися його навіть у гібридному Kuga. Кросовер має непогано налаштоване шасі та дуже приємний у керуванні. І це недивно, адже модель використовує ту ж платформу, що у Ford Focus, який славиться гарною керованістю.

У гібридному виконанні Ford Kuga зберігає непогану керованість Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Ford Kuga FHEV доволі гостре, інформативне та точне, а у спортивному режимі стає важчим. У цьому класі мало авто настільки добре маневрують, та й крениться у поворотах кросовер мало.

Одначе варто розуміти, що їзда в Ford Kuga із 19-дюймовими дисками дещо жорсткувата і серйозні нерівності відчутні – така плата за налаштування підвіски на керованість. До того ж, хотілося б більше шумоізоляції у днищі.

Зате на трасі у салоні Ford Kuga тихо, адже шуми вітру та шин починають давати про себе знати приблизно зі 120 км/год. Непогано налаштовані і гальма гібрида із системою рекуперації.

Фари Ford Kuga з'єднані діодною смугою Фото: Тарас Брязгунов Версія ST-Line X Plus отримала 19-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Ford Kuga

Звісно, гібрид дорожчий за бензиновий варіант моделі. Ціна Ford Kuga FHEV стартує з 1 485 181 гривень за передньопривідний варіант Titanium і 1 750 908 гривень за версію з повним приводом та дещо багатшою комплектацією. У топовому виконанні ST-Line X Plus гібрид коштує від 1 994 634 гривень. У цьому сегменті більшість гібридних моделей мають схожу вартість, хоча в базовому виконанні Ford Kuga все ж дещо дешевший за основних суперників.

Вердикт Фокусу

Новий Ford Kuga FHEV – гібридний кросовер, який не лише витрачає небагато пального, але й непогано керується і цим виділяється на фоні аналогів. До того ж, модель практична і багато оснащена.

Плюси Ford Kuga FHEV:

багате оснащення;

великий багажник;

гарна керованість.

Мінуси Ford Kuga FHEV:

жорсткувата їзда.

Технічні характеристики Ford Kuga FHEV

Тип двигуна бензиновий та електромотор Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 2488 Потужність двигуна, к. с. 183 Обертальний момент, Нм 320 Коробка передач варіатор Привід повний Споживання пального, л/100 км 5,7-6,4 Макс. швидкість, км/год 196 Розгін 0–100 км/год, с 8,3 Об'єм паливного баку, л 54

