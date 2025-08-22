Нескучный гибрид: тест-драйв нового кроссовера Ford Kuga

В линейке обновленного Ford Kuga в Украине появилась гибридная версия FHEV. Фокус протестировал кроссовер, определил его расход топлива в реальных условиях и проверил, сохранил ли электрифицированный Kuga свой бодрый характер.

Обычно гибриды — это не про эмоции или удовольствие от вождения. Большинство бензоэлектрических моделей не созданы для активных водителей, ведь делают ставку не на ходовые качества, а на экономичность. Впрочем, существуют и исключения — такие, как Ford Kuga. Этот кроссовер всегда выделялся неплохо настроенным шасси. В линейке обновленного Ford Kuga в Украине есть гибридные версии и Фокус познакомился с одной из них.

Новый Ford Kuga узнается, прежде всего, по измененной передней части Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Ford Kuga

Кроссовер Ford Kuga недавно прошел модернизацию. Он сохраняет элегантный и стремительный дизайн с плавными формами кузова и изогнутой крышей. Обновленная модель узнается, прежде всего по измененной передней части с увеличенной передней частью и новыми продолговатыми фарами, соединенными диодной полосой.

В топовом варианте ST-Line X Plus передняя оптика — матричная. К тому же, такой кроссовер получил более выразительный передний бампер с хромированным декором и 19-дюймовые диски, а накладки на пороги и колесные арки окрашены в цвет кузова.

В варианте ST-Line X Plus накладки на орогах и крыльях окрашены в цвет кузова Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Ford Kuga 2025:

длина — 4615 мм;

ширина — 1883 мм;

высота — 1673 мм;

колесная база — 2711 мм.

Сзади обновили фонари Фото: Тарас Брязгунов

Что нового в салоне

Заглянем внутрь. В отделке у Ford Kuga ST-Line X Plus использованы экокожа и замша с контрастными красными швами и вставками "под карбон". Педали украшены металлическими накладками. В целом, качество материалов салона довольно неплохое и жесткого пластика мало.

На скошенном снизу руле кожа перфорирована, а также есть удобные наплывы для хвата рук. Новый Ford Kuga сохранил и "шайбу" КПП, и цифровую панель приборов. В более дорогих версиях есть проекционный дисплей.

В салоне установили больший тачскрин с обновленной мультимедийной системой SYNC 4 Фото: Тарас Брязгунов

А вот центральный дисплей у Ford Kuga 2025 заменили и он стал больше — 13,2 дюйма в диагонали. К тому же, кроссовер получил более современную мультимедийную систему SYNC 4. Она довольно быстро работает, а ее меню понятное. Впрочем, теперь через дисплей меняются и настройки климата — отдельные переключатели убрали, что не очень удобно, так как приходится больше отвлекаться от дороги.

Ниже расположена ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов и USB-портами. В целом, в салоне хватает отделений для мелких вещей — большой бардачок, глубокий бокс в подлокотнике, карманы в спинках передних сидений, ниши в центральной консоли.

Конфигурацию цифрового щитка приборов можно настроить под себя Фото: Тарас Брязгунов

Насколько практичен гибрид Ford Kuga

Оценим водительское место. Передние кресла имеют электропривод, а у водителя также регулируется поясничная опора и есть возможность удлинить подушку. Сами сиденья удобные, упругие и с хорошей боковой поддержкой. Кстати, они сертифицированы в немецком независимом центре по эргономике AGR. Интересно, что во всех Ford Kuga 2025 подогревом оснащены передние и задние кресла, а также руль.

Передние кресла Ford Kuga отличаются хорошей боковой поддержкой Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку и переменный угол наклона спинки Фото: Тарас Брязгунов

Посадка у Kuga не очень высокая, по меркам кроссоверов. К обзорности вопросов нет — благодаря низкой оконной линии и удобным зеркалам к габаритам кроссовера легко привыкнуть. Кроме того, в большинстве версий модели установлены камеры кругового обзора.

Пересядем на второй ряд. Места для ног и над головой здесь вполне достаточно для лиц ростом до 185 см, а если сдвинуть назад сиденья (они имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки), то и более высоким пассажирам не тесно. Конечно же, есть здесь и дефлекторы обдува, и USB-разъемы, и подлокотник с подстаканниками.

Гибрид имеет несколько меньший 536-литровый багажник Со сложенными задними креслами получается 1481-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом есть запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Гибрид Ford Kuga имеет несколько меньший багажник, чем бензиновая модификация, однако он все равно немалый: до 536 л в обычном состоянии и 1481 л — со сложенными креслами. Под полом — запаска-докатка. Дверь багажника имеет электропривод с сенсором открытия.

Комплектация Ford Kuga

Новый Ford Kuga неплохо оснащен уже в базовом варианте Titanium — диодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, камера, парктроник, подогревы.

К тому же, все Ford Kuga 2025 получили неплохой набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков и контроль усталости водителя.

За переключение режимов КПП отвечает "шайба" Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер имеет достаточно вместительный бардачок Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет глубокий бокс Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник Ford Kuga Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев кресел, обдув и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

Самый дорогой вариант ST-Line X Plus добавляет электроприводы, камеры по кругу, акустику Bang&Olufsen с 10 динамиками, адаптивный круиз-контроль и мониторинг "слепых" зон.

Чем привлекает гибридная установка

Гибрид Ford Kuga FHEV оснащен 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором, которые суммарно развивают 183 л. с. На первый взгляд, это не так и много, однако силовая установка обеспечивает немалую тягу, ведь крутящий момент достигает 320 Н∙м.

Гибридная установка Ford Kuga Фото: Тарас Брязгунов

Новый Ford Kuga FHEV имеет довольно спокойный характер, однако при этом демонстрирует неплохой равномерный разгон. Спринт до 100 км/ч занимает 8,3 с, а максимальная скорость составляет 196 км/ч.

Гибридная установка работает тихо даже в спортивном режиме и вариатор плавный. Интересная деталь: в городе авто старается как можно большую дистанцию преодолеть на электротяге. Во время нашего теста примерно половину дистанции гибрид Ford Kuga проехал в электрическом режиме.

Гибрид демонстрирует неплохую динамику Фото: Тарас Брязгунов

Благодаря этому удается сделать гибрид более экономичным. Паспортный расход составляет 5,7-6,4 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста в городе кроссовер Ford Kuga FHEV расходовал примерно 6,8-7 л/100 км, однако если аккуратнее обращаться с педалью газа, то можно добиться и 6,3 л/100 км. На трассе расход составил 4,8-5,2 л на 100 км.

Управляемость — в приоритете

Стоит отметить, что на данный момент именно Ford Kuga FHEV является единственной версией модели, доступной с полным приводом. Конечно, эта модель не создана для тяжелого бездорожья, но грунтовки не боится.

Слоган Ford — No boring cars ("Без скучных авто") и производитель старается придерживаться его даже в гибридном Kuga. Кроссовер имеет неплохо настроенное шасси и очень приятен в управлении. И это неудивительно, ведь модель использует ту же платформу, что у Ford Focus, который славится хорошей управляемостью.

В гибридном исполнении Ford Kuga сохраняет неплохую управляемость Фото: Тарас Брязгунов

Руль Ford Kuga FHEV довольно острый, информативный и точный, а в спортивном режиме становится тяжелее. В этом классе мало авто настолько хорошо маневрируют, да и кренится в поворотах кроссовер мало.

Однако стоит понимать, что езда в Ford Kuga с 19-дюймовыми дисками несколько жестковата и серьезные неровности ощутимы — такова плата за настройку подвески на управляемость. К тому же, хотелось бы больше шумоизоляции в днище.

Зато на трассе в салоне Ford Kuga тихо, ведь шумы ветра и шин начинают давать о себе знать примерно со 120 км/ч. Неплохо настроены и тормоза гибрида с системой рекуперации.

Фары Ford Kuga соединены диодной полосой Фото: Тарас Брязгунов Версия ST-Line X Plus получила 19-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Цена Ford Kuga

Конечно, гибрид дороже бензинового варианта модели. Цена Ford Kuga FHEV стартует с 1 485 181 гривен за переднеприводный вариант Titanium и 1 750 908 гривен за версию с полным приводом и несколько более богатой комплектацией. В топовом исполнении ST-Line X Plus гибрид стоит от 1 994 634 гривен. В этом сегменте большинство гибридных моделей имеют схожую стоимость, хотя в базовом исполнении Ford Kuga все же несколько дешевле основных соперников.

Вердикт Фокуса

Новый Ford Kuga FHEV — гибридный кроссовер, который не только расходует немного топлива, но и неплохо управляется и этим выделяется на фоне аналогов. К тому же, модель практична и богато оснащена.

Плюсы Ford Kuga FHEV:

богатое оснащение;

большой багажник;

хорошая управляемость.

Минусы Ford Kuga FHEV:

жестковатая езда.

Технические характеристики Ford Kuga FHEV

Тип двигателя бензиновый и электромотор Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2488 Мощность двигателя, л. с. 183 Крутящий момент, Нм 320 Коробка передач вариатор Привод полный Расход топлива, л/100 км 5,7-6,4 Макс. скорость, км/ч 196 Разгон 0–100 км/ч, с 8,3 Объем топливного бака, л 54

