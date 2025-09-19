Революційні зміни: тест-драйв нового кросовера Opel Grandland
Opel Grandland вийшов на новий рівень — підріс, суттєво змінився зовні та всередині. Фокус випробував кросовер, оцінив зміни та визначив основні покращення порівняно з попередником.
Opel Grandland першого покоління був недорогим і практичним, але доволі стриманим. Очевидно, в Opel вирішили змінити це, адже модель другої генерації не впізнати. Новий яскравий дизайн, новий сучасний інтер'єр, нова платформа — кросовер має мало спільного зі своїм попередником. Новий Opel Grandland уже вийшов на український ринок і побував на тесті Фокусу.
Великі зміни – дизайн Opel Grandland
Новий Opel Grandland змінився до невпізнання і взагалі не схожий на попередника. Його зовнішність стала виразнішою, соліднішою та більш зрілою. У дизайні переважають грані.
"Лице" кросовера також нове – фірмовий дизайн Opel Vizor дещо змінили. Продовгуваті фари з’єднані прозорою установкою та діодною смугою. Логотип Opel отримав підсвічування.
Задня частина Opel Grandland лаконічніша. Компактні ліхтарі також з’єднали смугою підсвічування, а на даху встановили чималий спойлер.
Усі Opel Grandland 2025 отримали 19-дюймові диски. Топовий варіант GS пізнається за двоколірним забарвленням із чорним дахом та матричними фарами, які не лише добре освітлюють дорогу, але й здатні проектувати візерунки.
В основі Opel Grandland лежить нова платформа STLA Medium, яку також використовують кросовери Jeep Compass, Peugeot 3008 і 5008. Авто суттєво підросло в розмірах — одразу на 17 см порівняно з попередником.
Габарити Opel Grandland 2025:
- довжина – 4650 мм;
- ширина – 1905 мм;
- висота – 1665 мм;
- колісна база – 2784 мм.
Як змінився салон Opel Grandland
Інтер’єр Opel Grandland також зазнав суттєвих змін. Кермо стало приплюснутим згори і знизу, а замість важеля КПП встановлено маленький джойстик. Матеріали оздоблення покращено і з’явилася фактурна синтетична тканина, проте і жорсткий пластик усередині можна зустріти.
Цифрова панель приладів стала вужчою, проте покази добре зчитуються. Звісно ж, її можна налаштувати.
А от центральний тачскрін став більшим – 16 дюймів у діагоналі в комплектації GS. Сучасна мультимедійна проста і працює швидко. Кнопок тут стало менше і частина з них тепер сенсорні, проте залишилися фізичні перемикачі клімату та зручні клавіші-шорткати.
Нижче розташували оригінальну нішу для мобільного телефону, що закривається з USB-портами та бездротовою зарядкою. Центральна консоль стала дворівневою та доповнена невеликою нішею. До того ж, в Opel Grandland чималі бардачок та бокс у підлокітнику з функцією охолодження.
Місця – в надлишку
Сідаємо за кермо Opel Grandland. Сидіння кросовера пружні та зручні і з достатньою підтримкою спини, а ще отримали сертифікат німецького незалежного центру з ергономіки AGR. Навіть після кількох сотень кілометрів за кермом спина не турбує.
Діапазону регулювань крісел та кермової колонки вистачає, аби знайти зручне положення. У всіх Opel Grandland 2025 є підігрів сидінь, а у варіанті GS обігрівається і кермо.
Посадка в кросовері доволі висока, а дзеркала великі, тому до оглядовості питань немає. До габаритів великого автомобіля неважко звикнути
Пересідаємо на другий ряд і одразу бачимо, наскільки просторішим став новий Opel Grandland. Завдяки більшим розмірам місця для ніг і над головою тут більш ніж достатньо навіть для високих пасажирів. Підлокітник, дефлектори обдуву та USB-порти – усе це присутнє ззаду.
Багажник Opel Grandland також суттєво виріс: його об’єм становить 550 л у звичайному стані та 1645 л – зі складеними задніми кріслами. Підлога тут дворівнева, а під нею – запаска-докатка. Двері багажника оснащені електроприводом із сенсором відкриття.
Комплектація Opel Grandland
Базовий кросовер Opel Grandland Edition доволі непогано оснащений – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, камеру, датчики дощу та світла.
Версія GS додає панорамний дах та навігацію. Усі Opel Grandland 2025 отримали системи автоматичного гальмування, утримання у смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.Важливо
Двигун Opel Grandland
Новий Opel Grandland в Україні доступний у двох варіантах – із 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою на 180 к. с. та 136-сильною "м’якою" гібридною установкою. Дизель, на жаль, більше не пропонують.
На тест Фокусу потрапив бензиновий варіант. Турбомотор вирізняється спокійним характером, але при цьому є еластичним та доволі тяговитим у середньому діапазоні обертів, адже при 2000 об/хв досягаються максимальні 300 Н∙м крутного моменту.
Великий кросовер Opel досить жвавий – стартує до 100 км/год за 8,7 с і здатен розвинути 213 км/год. Обгін на трасі йому легко дається, особливо у спортивному режимі. По мірі зростання обертів турбочетвірка стає гучнішою, хоча сильно шумною її не назвеш.
Заявлена витрата пального становить 7,9 л/100 км у змішаному циклі. У нас під час тесту цей показник склав 10-10,5 л на 100 км у місті та 7 л/100 км на трасі.
Кросовер міг би бути економічнішим (особливо за містом), якби отримав сучасніший 8-ступінчастий автомат. 6-ступінчаста КПП працює доволі швидко, хоча на малих швидкостях іноді відчутні посмикування.
Ставка на комфорт
Кросовер Opel Grandland в Україні наразі доступний лише з переднім приводом (повнопривідною може бути лише електрична версія моделі), тому видатних позашляхових якостей очікувати від нього не варто, але ґрунтовкою за потреби проїхатися можна.
Новий Opel Grandland 2025 комфортніший за попередника – навіть із 19-дюймовими колесами їзда доволі м’яка і з більшістю вибоїн підвіска добре справляється. Шумоізоляцію днища також покращили, тому нерівності поглинаються тихо.
Та й взагалі кросовер став значно тихішим. Шуми вітру проявляються після 120 км/год, а шин – зі 130 км/год. Курсова стійкість на великих швидкостях не викликає питань.
Кермо Opel Grandland дуже легке і не найінформативніше. Велике авто доволі непогано маневрує і не надто сильно крениться у поворотах.
Ціна Opel Grandland
Новий Opel Grandland в Україні коштує від 1 259 000 гривень за базовий варіант Edition. Версія GS обійдеться в 1 436 000 гривень, причому бензиновий та гібридний варіанти коштують однаково. Для свого класу кросовер відносно доступний і має непогане співвідношення ціна-якість.
Вердикт Фокусу
Кросовер Opel Grandland другого покоління вийшов на новий рівень — став сучаснішим, більшим і просторішим. Тепер це справді сімейний кросовер із великим багажником і непоганим оснащенням. Разом із тим, Grandland залишається доволі недорогим.
Плюси Opel Grandland:
- просторі салон та багажник;
- непогане оснащення;
- невисока ціна.
Мінуси Opel Grandland:
- не найсучасніша 6-ступінчаста КПП;
- із лінійки зник дизель.
Технічні характеристики Opel Grandland
|Тип двигуна
|бензиновий з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1598
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|180/5500
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|300/2000
|Коробка передач
|6-ст. автоматична
|Привід
|передній
|Споживання пального, л/100 км
|8,7
|Макс. швидкість, км/год
|213
|Розгін 0–100 км/год, с
|7,9
|Об'єм паливного баку, л
|55