Революційні зміни: тест-драйв нового кросовера Opel Grandland

Opel Grandland вийшов на новий рівень — підріс, суттєво змінився зовні та всередині. Фокус випробував кросовер, оцінив зміни та визначив основні покращення порівняно з попередником.

Opel Grandland першого покоління був недорогим і практичним, але доволі стриманим. Очевидно, в Opel вирішили змінити це, адже модель другої генерації не впізнати. Новий яскравий дизайн, новий сучасний інтер'єр, нова платформа — кросовер має мало спільного зі своїм попередником. Новий Opel Grandland уже вийшов на український ринок і побував на тесті Фокусу.

Між фарами з'явилася прозора вставка з діодною смугою Фото: Тарас Брязгунов

Великі зміни – дизайн Opel Grandland

Новий Opel Grandland змінився до невпізнання і взагалі не схожий на попередника. Його зовнішність стала виразнішою, соліднішою та більш зрілою. У дизайні переважають грані.

"Лице" кросовера також нове – фірмовий дизайн Opel Vizor дещо змінили. Продовгуваті фари з’єднані прозорою установкою та діодною смугою. Логотип Opel отримав підсвічування.

Кросовер підріс одразу на 17 см Фото: Тарас Брязгунов

Задня частина Opel Grandland лаконічніша. Компактні ліхтарі також з’єднали смугою підсвічування, а на даху встановили чималий спойлер.

Усі Opel Grandland 2025 отримали 19-дюймові диски. Топовий варіант GS пізнається за двоколірним забарвленням із чорним дахом та матричними фарами, які не лише добре освітлюють дорогу, але й здатні проектувати візерунки.

В основі Opel Grandland лежить нова платформа STLA Medium, яку також використовують кросовери Jeep Compass, Peugeot 3008 і 5008. Авто суттєво підросло в розмірах — одразу на 17 см порівняно з попередником.

Заднє скло прикрите чималим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Opel Grandland 2025:

довжина – 4650 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1665 мм;

колісна база – 2784 мм.

Як змінився салон Opel Grandland

Інтер’єр Opel Grandland також зазнав суттєвих змін. Кермо стало приплюснутим згори і знизу, а замість важеля КПП встановлено маленький джойстик. Матеріали оздоблення покращено і з’явилася фактурна синтетична тканина, проте і жорсткий пластик усередині можна зустріти.

Кросовер отримав приплюснуте кермо і великий центральний тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Цифрова панель приладів стала вужчою, проте покази добре зчитуються. Звісно ж, її можна налаштувати.

А от центральний тачскрін став більшим – 16 дюймів у діагоналі в комплектації GS. Сучасна мультимедійна проста і працює швидко. Кнопок тут стало менше і частина з них тепер сенсорні, проте залишилися фізичні перемикачі клімату та зручні клавіші-шорткати.

Покази приладів виводяться на вузький екран Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташували оригінальну нішу для мобільного телефону, що закривається з USB-портами та бездротовою зарядкою. Центральна консоль стала дворівневою та доповнена невеликою нішею. До того ж, в Opel Grandland чималі бардачок та бокс у підлокітнику з функцією охолодження.

Місця – в надлишку

Сідаємо за кермо Opel Grandland. Сидіння кросовера пружні та зручні і з достатньою підтримкою спини, а ще отримали сертифікат німецького незалежного центру з ергономіки AGR. Навіть після кількох сотень кілометрів за кермом спина не турбує.

Передні сидіння ергономічні й дуже зручні Фото: Тарас Брязгунов Другий ряд Opel Grandland дуже просторий Фото: Тарас Брязгунов

Діапазону регулювань крісел та кермової колонки вистачає, аби знайти зручне положення. У всіх Opel Grandland 2025 є підігрів сидінь, а у варіанті GS обігрівається і кермо.

Посадка в кросовері доволі висока, а дзеркала великі, тому до оглядовості питань немає. До габаритів великого автомобіля неважко звикнути

Пересідаємо на другий ряд і одразу бачимо, наскільки просторішим став новий Opel Grandland. Завдяки більшим розмірам місця для ніг і над головою тут більш ніж достатньо навіть для високих пасажирів. Підлокітник, дефлектори обдуву та USB-порти – усе це присутнє ззаду.

Об'єм багажника Opel Grandland зріс до 550 л Підлога багажника дворівнева Зі складеними задніми сидіннями обєм багажника зростає до 1645 л Під підлогою встановлено запаску-докатку

Багажник Opel Grandland також суттєво виріс: його об’єм становить 550 л у звичайному стані та 1645 л – зі складеними задніми кріслами. Підлога тут дворівнева, а під нею – запаска-докатка. Двері багажника оснащені електроприводом із сенсором відкриття.

Комплектація Opel Grandland

Базовий кросовер Opel Grandland Edition доволі непогано оснащений – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, камеру, датчики дощу та світла.

Дворівнева центральна консоль доповнена нішею для смартфона з "вікном" Бардачок Opel Grandland досить місткий У підлокітнику ховається великий бокс Для задніх пасажирів встановили дефлектори обдуву і USB-порти

Версія GS додає панорамний дах та навігацію. Усі Opel Grandland 2025 отримали системи автоматичного гальмування, утримання у смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Двигун Opel Grandland

Новий Opel Grandland в Україні доступний у двох варіантах – із 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою на 180 к. с. та 136-сильною "м’якою" гібридною установкою. Дизель, на жаль, більше не пропонують.

1,6-літровий турбомотор тяговитий, але і "апетит" у нього чималий Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу потрапив бензиновий варіант. Турбомотор вирізняється спокійним характером, але при цьому є еластичним та доволі тяговитим у середньому діапазоні обертів, адже при 2000 об/хв досягаються максимальні 300 Н∙м крутного моменту.

Великий кросовер Opel досить жвавий – стартує до 100 км/год за 8,7 с і здатен розвинути 213 км/год. Обгін на трасі йому легко дається, особливо у спортивному режимі. По мірі зростання обертів турбочетвірка стає гучнішою, хоча сильно шумною її не назвеш.

Заявлена витрата пального становить 7,9 л/100 км у змішаному циклі. У нас під час тесту цей показник склав 10-10,5 л на 100 км у місті та 7 л/100 км на трасі.

Шумоізоляцію кросовера покращили Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер міг би бути економічнішим (особливо за містом), якби отримав сучасніший 8-ступінчастий автомат. 6-ступінчаста КПП працює доволі швидко, хоча на малих швидкостях іноді відчутні посмикування.

Ставка на комфорт

Кросовер Opel Grandland в Україні наразі доступний лише з переднім приводом (повнопривідною може бути лише електрична версія моделі), тому видатних позашляхових якостей очікувати від нього не варто, але ґрунтовкою за потреби проїхатися можна.

Навіть із 19-дюймовими дисками їзда комфортабельна Фото: Тарас Брязгунов

Новий Opel Grandland 2025 комфортніший за попередника – навіть із 19-дюймовими колесами їзда доволі м’яка і з більшістю вибоїн підвіска добре справляється. Шумоізоляцію днища також покращили, тому нерівності поглинаються тихо.

Та й взагалі кросовер став значно тихішим. Шуми вітру проявляються після 120 км/год, а шин – зі 130 км/год. Курсова стійкість на великих швидкостях не викликає питань.

Кермо Opel Grandland дуже легке і не найінформативніше. Велике авто доволі непогано маневрує і не надто сильно крениться у поворотах.

Матричні фари можуть проєктувати зображення Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі з'єднані діодною смугою Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Opel Grandland

Новий Opel Grandland в Україні коштує від 1 259 000 гривень за базовий варіант Edition. Версія GS обійдеться в 1 436 000 гривень, причому бензиновий та гібридний варіанти коштують однаково. Для свого класу кросовер відносно доступний і має непогане співвідношення ціна-якість.

Вердикт Фокусу

Кросовер Opel Grandland другого покоління вийшов на новий рівень — став сучаснішим, більшим і просторішим. Тепер це справді сімейний кросовер із великим багажником і непоганим оснащенням. Разом із тим, Grandland залишається доволі недорогим.

Плюси Opel Grandland:

просторі салон та багажник;

непогане оснащення;

невисока ціна.

Мінуси Opel Grandland:

не найсучасніша 6-ступінчаста КПП;

із лінійки зник дизель.

Технічні характеристики Opel Grandland

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1598 Потужність двигуна, к. с./об/хв 180/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 300/2000 Коробка передач 6-ст. автоматична Привід передній Споживання пального, л/100 км 8,7 Макс. швидкість, км/год 213 Розгін 0–100 км/год, с 7,9 Об'єм паливного баку, л 55

