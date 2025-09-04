Джерело ендорфінів: тест-драйв нового CUPRA Formentor

Заряджений CUPRA Formentor VZ — одне з найемоційніших авто у своєму класі. Фокус випробував оновлену 333-сильну версію крос-хетчбека та оцінив зміни в авто.

Цей автомобіль поєднує у собі риси кросовера та "гарячого" хетчбека. Він яскравий, швидкий, прекрасно керується і вміє дарувати величезне задоволення від їзди, але при цьому практичний і цілком може бути сімейним авто. Під його капотом понад 300 сил, проте він не коштує всі гроші світу. На тесті Фокусу – новий CUPRA Formentor у зарядженому виконанні VZ.

Передня частина витримана у новому фірмовому стилі CUPRA Фото: Тарас Брязгунов

Іспанський бренд CUPRA ставить на емоції та створює моделі із запальним південним характером і саме Formentor чи не найкраще втілює цю філософію марки. Нещодавно кросовер пройшов оновлення.

Як змінився дизайн CUPRA Formentor

Кросовер CUPRA Formentor – атлет із підтягнутим дизайном. Стрімкий купе-кросовер із довгим капотом, вигнутим дахом та короткими звисами кузова здається динамічним, навіть коли стоїть на місці. Особливо ефектним є авто у матовому забарвленні.

Кросовер вирізняється стрімким силуетом Фото: Тарас Брязгунов

CUPRA Formentor 2025 має нове агресивніше "лице", яке зробило його схожим на моделі Leon та Terramar. У нього виражений "ніс", широкий повітрозабірник у бампері та розкосі фари зі стильною графікою.

Не менш ефектний вигляд має кросовер і ззаду. Заднє скло прикрите чималим спойлером, а розширені "плечі" задніх крил підкреслені оновленими ліхтарями. Логотип CUPRA отримав підсвічування.

Заряджений CUPRA Formentor VZ (Veloz – "швидко") вирізняється 19-дюймовими дисками. Із його заднього бампера виглядають чотири вихлопних труби.

Заднє скло прикрите спойлером, а крила суттєво розширені Фото: Тарас Брязгунов

Розміри CUPRA Formentor 2025:

довжина – 4451 мм;

ширина – 1839 мм;

висота – 1511 мм;

колісна база – 2680 мм.

Салон CUPRA Formentor VZ

Сідаємо в салон і при відкритті дверей на асфальт проектується логотип CUPRA. В оздобленні використано алькантару, а пластик розбавлений вставками мідного кольору. Педалі прикрашені металевими накладками.

Оздоблення розбавлене мідними вставками Фото: Тарас Брязгунов

Маленьке скошене знизу кермо CUPRA Formentor VZ обшите перфорованою шкірою і має зручні напливи на ободі. На нього винесли не лише перемикачі аудіо чи круїз-контролю, а й кнопки запуску двигуна та вибору режимів їзди. Замість традиційного важеля КПП – мініатюрний джойстик.

Цифровий щиток приладів можна налаштувати, причому на екран можна вивести цікаву інформацію про бокове прискорення, температуру робочих рідин чи відсоток потужності та крутного моменту.

Центральна панель повернута до водія – одразу зрозуміло, на кого орієнтовано салон CUPRA Formentor. Стандартним для всіх версій моделі є збільшений 12,9-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система працює швидко, проте фізичних перемикачів немає. Сенсорні "повзунки" аудіо та клімату не надто зручні в користуванні на дотик.

На панель приладів можна вивести дані про бокове прискорення чи відсоток потужності та крутного моменту Фото: Тарас Брязгунов

CUPRA Formentor – практичне спортивне авто і покласти дрібні речі є куди. Є чималий бардачок, невеликий бокс у підлокітнику, ніша із USB-портами та бездротовою зарядкою смартфона.

Наскільки практичним є спортивне авто

Приміряємо водійське місце. Ковшеподібні спортивні крісла CUPRA Formentor VZ радують зразковою бічною підтримкою та й діапазон регулювань у них і кермової колонки достатній. Як сидіння так і кермо мають підігрів, а за доплату пропонують електропривід.

Спортивні крісла CUPRA Formentor VZ чудово утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Ззаду не тісно, але комфортніше двом пасажирам Фото: Тарас Брязгунов

Посадка нетипово низька, як для кросовера, але, звісно, вища, аніж у спортивних моделях. Через високу віконну лінію дещо обмежена оглядовість, проте в нагоді стає камера. Хоча загалом до габаритів компактного авто звикнути неважко.

Пересядемо на другий ряд. Попри вигнутий дах, місця тут не так вже і мало: у мене при зрості 176 см залишається запас як для ніг, так і над головою. Ззаду комфортніше двом, через специфічний профіль подушки дивана та високий центральний тунель. Для задніх пасажирів є окрема зона клімату, підлокітник та пара портів USB-C.

Об'єм багажника CUPRA Formentor VZ — 420 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1475-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою сховано запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника CUPRA Formentor VZ — 420 л у звичайному стані та 1475 л — зі складеними задніми кріслами. У нього дещо високий поріг, але широкий отвір дверей. Під підлогою – запаска-докатка.

Комплектація CUPRA Formentor VZ

Кросовер CUPRA Formentor VZ отримав тризонний клімат-контроль, підігріви, парктронік, камеру, датчики дощу та світла, адаптивний круїз-контроль. Обов’язковими є системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю смуги руху та втоми водія.

На кермо винесено кнопки запуску двигуна і вибору режимів їзди Фото: Тарас Брязгунов Барадчок доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає невеликий бокс Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів — своя зона клімату Фото: Тарас Брязгунов

Потужніший і швидший

Новий CUPRA Formentor VZ отримав ін’єкцію потужності і тепер його 2,0-літровий турбомотор видає 333 к. с. Він має вибуховий характер, миттєво відгукується на натиснення газу та блискавично швидко розкручується до самої "червоної" зони тахометра.

Максимальний крутний момент зріс до 420 Н∙м і його діапазон дуже широкий – 2100-5500 об/хв. Мотор дуже еластичний, та й на брак тяги гріх скаржитися – її тут у надлишку.

Потужність 2,0-літрового турбомотора зросла до 333 сил Фото: Тарас Брязгунов

Найкраще свої можливості кросовер розкриває в особливому режимі CUPRA. Турбочетвірка стає ще бадьорішою та відгукується соковитим риком, чим миттєво підвищує настрій. Після 4000 об/хв цей рев стає дуже гучним і подекуди важко повірити, що це стоковий вихлоп. 7-ступінчастий робот DSG дуже швидко перемикає передачі та тримає високі оберти.

Кросовер CUPRA Formentor VZ швидший за більшість заряджених хетчбеків С-класу – стартує до сотні за 4,8 с і продовжує невимушений розгін і далі. Максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

Насправді, важко найти авто цього ж цінового діапазону, яке настільки емоційне. Електромобілі, звісно, можуть бути швидшими, але вони в переважній більшості беземоційні — в них немає такої драми, азарту, як у Formentor.

CUPRA Formentor VZ стартує до сотні за 4,8 с Фото: Тарас Брязгунов

Утім, за потреби цей звір може заспокоїтися (але не повністю) і стати майже цивілізованим. Спортивний крос-хетч цілком пристосований до щоденного використання. Заявлена витрата пального – 8,7 л/100 км у змішаному циклі. У нас під час тесту вийшло 11-12 л на 100 км при переважно міській і доволі активній їзді.

Керованість CUPRA Formentor VZ

Звісно, повний привід тут – не для бездоріжжя, адже і кліренс CUPRA Formentor VZ невеликий (160 мм), і гума низькопрофільна (245/40 R19). Зате він забезпечує чудове зчеплення з дорогою. Утім, якщо хочеться ефектно попалити гуму, то тепер є дрифт-режим, який перекидає тягу на задню вісь.

CUPRA Formentor радує чудовою керованістю Фото: Тарас Брязгунов

За керованістю CUPRA Formentor VZ все ж ближчий до заряджених хетчбеків, аніж до кросоверів. Його кермо точне і гостре, а в спортивних режимах стає важким. Авто слухняне, непогано почувається на звивистих дорогах і не демонструє недостатню поворотність – це заслуга електронного блокування диференціалу XDS.

Кросовер оснащений адаптивними амортизаторами (DCC), проте навіть у комфортному режимі їзда жорсткувата – від зарядженого авто іншого і не варто очікувати. Зате завдяки таким налаштуванням підвіски та низькому центру ваги CUPRA Formentor VZ мінімально крениться у віражах. І це дозволяє не зважати і на нерівності доріг, і на недостатню шумоізоляцію днища.

Чудово проявляють себе і гальма від Akebono діаметром 375 мм, оснащені шести поршневими супортами. Вони не лише забезпечують необхідне сповільнення, а й не втрачають ефективності при тривалому використанні.

Розкосі фари прикрасили стильною графікою Фото: Тарас Брязгунов Кросовер отримав нові ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов 19-дюймові диски "взули" в низькопрофільну гуму Фото: Тарас Брязгунов Із бампера виглядають широкі вихлопні труби Фото: Тарас Брязгунов Логотип CUPRA ззаду підсвічується Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Ціна CUPRA Formentor

Кросовер коштує від 1 608 731 гривень за передньопривідну дизельну версію. Ціна CUPRA Formentor VZ в Україні становить від 2 047 027 гривень. У даній ціновій категорії на нашому ринку фактично немає бензинових моделей з аналогічними характеристиками – інші заряджені кросовери суттєво дорожчі.

Вердикт Фокусу

Оновлення Cupra Formentor VZ не обмежилося змінами в дизайні – він став швидшим та ще більш захоплюючим у керуванні. Це кросовер із душею зарядженого хетчбека, який вміє дарувати задоволення і спричинити викид ендорфінів, але водночас є непогано пристосованим для повсякденної експлуатації.

Плюси Cupra Formentor VZ:

потужний турбомотор і непогана динаміка;

гарна керованість;

прийнятна ціна.

Мінуси Cupra Formentor VZ:

жорсткувата їзда.

Технічні характеристики Cupra Formentor VZ

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1984 Потужність двигуна, к. с./об/хв 333/5600 Обертальний момент, Нм/об/хв 420/2100-5500 Коробка передач 7-ст. роботизована, з двома зчепленнями Привід повний Споживання пального, л/100 км 8,7 Макс. швидкість, км/год 250 Розгін 0–100 км/год, с 4,8 Об'єм паливного баку, л 55

