Источник эндорфинов: тест-драйв нового CUPRA Formentor

Заряженный CUPRA Formentor VZ — одно из самых эмоциональных авто в своем классе. Фокус испытал обновленную 333-сильную версию кросс-хэтчбека и оценил изменения в авто.

Этот автомобиль сочетает в себе черты кроссовера и "горячего" хэтчбека. Он яркий, быстрый, прекрасно управляется и умеет дарить огромное удовольствие от езды, но при этом практичный и вполне может быть семейным авто. Под его капотом более 300 сил, однако он не стоит все деньги мира. На тесте Фокуса — новый CUPRA Formentor в заряженном исполнении VZ.

Передняя часть выдержана в новом фирменном стиле CUPRA Фото: Тарас Брязгунов

Испанский бренд CUPRA ставит на эмоции и создает модели с зажигательным южным характером и именно Formentor лучше всего воплощает эту философию марки. Недавно кроссовер прошел обновление.

Как изменился дизайн CUPRA Formentor

Кроссовер CUPRA Formentor — атлет с подтянутым дизайном. Стремительный купе-кроссовер с длинным капотом, изогнутой крышей и короткими свесами кузова кажется динамичным, даже когда стоит на месте. Особенно эффектно выглядит авто в матовой окраске.

Кроссовер отличается стремительным силуэтом Фото: Тарас Брязгунов

CUPRA Formentor 2025 имеет новое агрессивное "лицо", которое сделало его похожим на модели Leon и Terramar. У него выраженный "нос", широкий воздухозаборник в бампере и раскосые фары со стильной графикой.

Не менее эффектно выглядит кроссовер и сзади. Заднее стекло прикрыто немалым спойлером, а расширенные "плечи" задних крыльев подчеркнуты обновленными фонарями. Логотип CUPRA получил подсветку.

Заряженный CUPRA Formentor VZ (Veloz — "быстро") отличается 19-дюймовыми дисками. Из его заднего бампера выглядывают четыре выхлопных трубы.

Заднее стекло прикрыто спойлером, а крылья существенно расширены Фото: Тарас Брязгунов

Размеры CUPRA Formentor 2025:

длина — 4451 мм;

ширина — 1839 мм;

высота — 1511 мм;

колесная база — 2680 мм.

Салон CUPRA Formentor VZ

Садимся в салон и при открытии дверей на асфальт проецируется логотип CUPRA. В отделке использована алькантара, а пластик разбавлен вставками медного цвета. Педали украшены металлическими накладками.

Отделка разбавлена медными вставками Фото: Тарас Брязгунов

Маленький скошенный снизу руль CUPRA Formentor VZ обшит перфорированной кожей и имеет удобные наплывы на ободе. На него вынесли не только переключатели аудио или круиз-контроля, но и кнопки запуска двигателя и выбора режимов езды. Вместо традиционного рычага КПП — миниатюрный джойстик.

Цифровой щиток приборов можно настроить, причем на экран можно вывести интересную информацию о боковом ускорении, температуру рабочих жидкостей или процент мощности и крутящего момента.

Центральная панель повернута к водителю — сразу понятно, на кого ориентирован салон CUPRA Formentor. Стандартным для всех версий модели является увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система работает быстро, однако физических переключателей нет. Сенсорные "ползунки" аудио и климата не слишком удобны в пользовании на ощупь.

На панель приборов можно вывести данные о боковом ускорении или процент мощности и крутящего момента Фото: Тарас Брязгунов

CUPRA Formentor — практичное спортивное авто и положить мелкие вещи есть куда. Есть большой бардачок, небольшой бокс в подлокотнике, ниша с USB-портами и беспроводной зарядкой смартфона.

Насколько практичным является спортивное авто

Примеряем водительское место. Ковшеобразные спортивные кресла CUPRA Formentor VZ радуют образцовой боковой поддержкой да и диапазон регулировок у них и рулевой колонки достаточный. Как сиденья так и руль имеют подогрев, а за доплату предлагают электропривод.

Спортивные кресла CUPRA Formentor VZ прекрасно удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Сзади не тесно, но комфортнее двум пассажирам Фото: Тарас Брязгунов

Посадка нетипично низкая, как для кроссовера, но, конечно, выше, чем в спортивных моделях. Из-за высокой оконной линии несколько ограничена обзорность, однако пригодится камера. Хотя в целом к габаритам компактного авто привыкнуть нетрудно.

Пересядем на второй ряд. Несмотря на изогнутую крышу, места здесь не так уж и мало: у меня при росте 176 см остается запас как для ног, так и над головой. Сзади комфортнее двоим, из-за специфического профиля подушки дивана и высокого центрального тоннеля. Для задних пассажиров есть отдельная зона климата, подлокотник и пара портов USB-C.

Объем багажника CUPRA Formentor VZ — 420 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 1475-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Объем багажника CUPRA Formentor VZ — 420 л в обычном состоянии и 1475 л — со сложенными задними креслами. У него несколько высокий порог, но широкий дверной проем. Под полом — запаска-докатка.

Комплектация CUPRA Formentor VZ

Кроссовер CUPRA Formentor VZ получил трехзонный климат-контроль, подогревы, парктроник, камеру, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль. Обязательными являются системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля полосы движения и усталости водителя.

На руль вынесены кнопки запуска двигателя и выбора режимов езды Фото: Тарас Брязгунов Барадчок довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет небольшой бокс Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров — своя зона климата Фото: Тарас Брязгунов

Мощнее и быстрее

Новый CUPRA Formentor VZ получил инъекцию мощности и теперь его 2,0-литровый турбомотор выдает 333 л.с. Он обладает взрывным характером, мгновенно откликается на нажатие газа и молниеносно быстро раскручивается до самой "красной" зоны тахометра.

Максимальный крутящий момент вырос до 420 Н∙м и его диапазон очень широкий — 2100-5500 об/мин. Мотор очень эластичный, да и на недостаток тяги грех жаловаться — ее здесь в избытке.

Мощность 2,0-литрового турбомотора выросла до 333 сил Фото: Тарас Брязгунов

Лучше всего свои возможности кроссовер раскрывает в особом режиме CUPRA. Турбочетверка становится еще бодрее и отзывается сочным рыком, чем мгновенно повышает настроение. После 4000 об/мин этот рев становится очень громким и местами трудно поверить, что это стоковый выхлоп. 7-ступенчатый робот DSG очень быстро переключает передачи и держит высокие обороты.

Кроссовер CUPRA Formentor VZ быстрее большинства заряженных хэтчбеков С-класса — стартует до сотни за 4,8 с и продолжает непринужденный разгон и дальше. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

На самом деле, трудно найти авто этого же ценового диапазона, которое настолько эмоционально. Электромобили, конечно, могут быть быстрее, но они в подавляющем большинстве безэмоциональны — в них нет такой драмы, азарта, как в Formentor.

CUPRA Formentor VZ стартует до сотни за 4,8 с Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, при необходимости этот зверь может успокоиться (но не полностью) и стать почти цивилизованным. Спортивный кросс-хэтч вполне приспособлен к ежедневному использованию. Заявленный расход топлива — 8,7 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста получилось 11-12 л на 100 км при преимущественно городской и довольно активной езде.

Управляемость CUPRA Formentor VZ

Конечно, полный привод здесь — не для бездорожья, ведь и клиренс CUPRA Formentor VZ небольшой (160 мм), и резина низкопрофильная (245/40 R19). Зато он обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Впрочем, если хочется эффектно спалить резину, то теперь есть дрифт-режим, который перебрасывает тягу на заднюю ось.

CUPRA Formentor радует превосходной управляемостью Фото: Тарас Брязгунов

По управляемости CUPRA Formentor VZ все же ближе к заряженным хэтчбекам, чем к кроссоверам. Его руль точный и острый, а в спортивных режимах становится тяжелым. Авто послушное, неплохо чувствует себя на извилистых дорогах и не демонстрирует недостаточную поворачиваемость — это заслуга электронной блокировки дифференциала XDS.

Кроссовер оснащен адаптивными амортизаторами (DCC), однако даже в комфортном режиме езда жестковата — от заряженного авто другого и не стоит ожидать. Зато благодаря таким настройкам подвески и низкому центру тяжести CUPRA Formentor VZ минимально кренится в виражах. И это позволяет не обращать внимания и на неровности дорог, и на недостаточную шумоизоляцию днища.

Прекрасно проявляют себя и тормоза от Akebono диаметром 375 мм, оснащенные шести поршневыми суппортами. Они не только обеспечивают необходимое замедление, но и не теряют эффективности при длительном использовании.

Раскосые фары украсили стильной графикой Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер получил новые фонари Фото: Тарас Брязгунов 19-дюймовые диски "обули" в низкопрофильную резину Фото: Тарас Брязгунов Из бампера выглядывают широкие выхлопные трубы Фото: Тарас Брязгунов Логотип CUPRA сзади подсвечивается с подсветкой Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Цена CUPRA Formentor

Кроссовер стоит от 1 608 731 гривен за переднеприводную дизельную версию. Цена CUPRA Formentor VZ в Украине составляет от 2 047 027 гривен. В данной ценовой категории на нашем рынке фактически нет бензиновых моделей с аналогичными характеристиками — другие заряженные кроссоверы существенно дороже.

Вердикт Фокуса

Обновление Cupra Formentor VZ не ограничилось изменениями в дизайне — он стал быстрее и еще более захватывающим в управлении. Это кроссовер с душой заряженного хэтчбека, который умеет дарить удовольствие и вызвать выброс эндорфинов, но при этом неплохо приспособлен для повседневной эксплуатации.

Плюсы Cupra Formentor VZ:

мощный турбомотор и неплохая динамика;

хорошая управляемость;

приемлемая цена.

Минусы Cupra Formentor VZ:

жестковатая езда.

Технические характеристики Cupra Formentor VZ

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1984 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 333/5600 Крутящий момент, Нм/об/мин. 420/2100-5500 Коробка передач 7-ст. роботизованная, с двумя сцеплениями Привод полный Расход топлива, л/100 км 8,7 Макс. скорость, км/ч 250 Разгон 0–100 км/ч, с 4,8 Объем топливного бака, л 55

