Создатель "Мивины" выводит на европейский рынок недорогие электробусы (фото, видео)

В Европе появятся городские электробусы VinFast из Вьетнама. Они могут перевозить до 90 пассажиров, а их запас хода достигает 400 км.

Related video

Электрические автобусы VinFast презентовали на выставке Busworld Europe 2025 в Брюсселе. В 2026 году начнутся их продажи, сообщает сайт Eurotransport.

Недорогие электробусы планируют продавать в Бельгии, Германии, Нидерландах, Швеции, а странах Восточной Европы и Балтии. Сначала на европейский рынок выйдут две модели электробусов — 8-метровый VinFast EB8 на 60 пассажиров и 12-метровый EB12 на 90 мест.

VinFast EB8 Фото: VinFast

Оба электробуса VinFast укомплектованы пневмоподвеской. В их салоне есть Wi-Fi и USB-порты. Кроме того, установлены системы предупреждения столкновения, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

VinFast EB8 и EB12 оснащены батареей емкостью 422 кВт∙ч. Их запас хода достигает 400 км, а быстрая зарядка (мощностью 140 кВт∙ч) занимает 3 часа.

Важно

Созданный украинцем: в США за $325 000 продают уникальный автобус 1937 года (фото)

Электробусы VinFast уже четыре года эксплуатируются во Вьетнаме. Компания также производит недорогие электромобили.

VinFast — первый вьетнамский автопроизводитель. Компанию основал миллиардер Фам Нят Выонг, который начинал свой бизнес в Украине. Именно он основал в Харькове предприятие по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина".

VinFast EB12 Фото: VinFast

В 2010 году Фам Нят Выонг продал компанию концерну Nestle и вернулся на родину, где создал целую бизнес-империю. В 2020 году его наградили орденом "За заслуги" III степени.

Кстати, недавно во Львове презентовали новый украинский электробус с запасом хода 350 км.

Также Фокус рассказывал о двухэтажном гибридном автобусе 1922 года, который оценили в $200 000.