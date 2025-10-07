Творець "Мівіни" виводить на європейський ринок недорогі електробуси (фото, відео)

У Європі з’являться міські електробуси VinFast із В’єтнаму. Вони можуть перевозити до 90 пасажирів, а їх запас ходу сягає 400 км.

Електричні автобуси VinFast презентували на виставці Busworld Europe 2025 у Брюсселі. У 2026 році почнуться їх продажі, повідомляє сайт Eurotransport.

Недорогі електробуси планують продавати в Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Швеції, а країнах Східної Європі та Балтії. Спочатку на європейський ринок вийдуть дві моделі електробусів – 8-метровий VinFast EB8 на 60 пасажирів та 12-метровий EB12 на 90 місць.

VinFast EB8 Фото: VinFast

Обидва електробуси VinFast укомплектовані пневмопідвіскою. У їх салоні є Wi-Fi та USB-порти. Крім того, встановлені системи попередження зіткнення, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

VinFast EB8 та EB12 оснащені батареєю ємністю 422 кВт∙год. Їх запас ходу сягає 400 км, а швидка зарядка (потужністю 140 кВт∙год) займає 3 години.

Електробуси VinFast уже чотири роки експлуатуються у В’єтнамі. Компанія також виробляє недорогі електромобілі.

VinFast – перший в’єтнамський автовиробник. Компанію заснував мільярдер Фам Нят Вионг, який починав свій бізнес в Україні. Саме він заснував у Харкові підприємство із виробництва вермішелі швидкого приготування "Мівіна".

VinFast EB12 Фото: VinFast

У 2010 році Фам Нят Вионг продав компанію концерну Nestle і повернувся на батьківщину, де створив цілу бізнес-імперію. У 2020 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

