Представлено перший електробус MG: подробиці та відео

MG відкриває новий для себе напрям діяльності — виробництво громадського транспорту. Дебютною моделлю став електричний міський автобус MG iEV 12.

Перший електробус MG розробили у Великій Британії та презентували в Брюсселі на виставці Busworld Europe 2025. Про це повідомляє "Автоцентр".

Новий MG iEV 12 – дебютна розробка підрозділу MG Commercial. В основі автобуса лежить шасі MG B12E власної розробки. На випробуваннях прототипи сумарно пройшли 500 тис. км.

Міський електробус MG iEV 12 сягає 12 м завдовжки та має низьку підлогу. У салоні – понад 30 сидячих місць, є кондиціонер та USB-порти. Комплектація також включає два екрани на водійському місці камери кругового огляду, системи утримання в смузі руху, контролю "сліпих" зон та розпізнавання знаків.

У салоні – понад 30 сидячих місць Фото: MG

Новий MG iEV 12 пропонуватимуть із батареями ємністю 417 та 489 кВт∙год. Їх товщина становить усього 140 мм, також є захист від ударів та вологи за стандартом ІР68. Маса електричної установки становить лише 290 кг.

Для водія встановили два екрани Фото: MG

Перший електробус MG надійде у виробництво в 2026 році. Більше подробиць і характеристик моделі розкриють ближче до дати виходу на ринок.

До речі, на цій же виставці Busworld Europe 2025 в Брюсселі презентували міські електробуси від творця "Мівіни".

Також Фокус писав про новітній український електробус із запасом ходу 350 км.