Цена $19 500 и запас хода 720 км: на рынок выходит электрокроссовер Hyundai Elexio (фото)

Hyundai Elexio
Семейный кроссовер Hyundai Elexio EO стоит от $19 500 | Фото: Hyundai

Новый электромобиль Hyundai Elexio EO поступает в продажу. Недорогой семейный кроссовер богато оснащен, а его запас хода превышает 700 км.

Электрокроссовер Hyundai Elexio EO с 16 октября выходит на рынок в Китае, ведь там производят модель. Об этом сообщает сайт CarNewsChina. Цена стартует со 140 000 юаней ($19 500).

Hyundai Elexio EO
Задние стойки крыши имеют обратный назыв
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Elexio EO — семейный электрокроссовер с нестандартным обтекаемым дизайном. В анфас он напоминает электромобиль Hyundai Ioniq 6 благодаря изогнутому капоту и продолговатым фарам. Сзади обращают на себя внимание стойки крыши с обратным наклоном и пиксельные фонари.

Салон Hyundai Elexio EO
Кроссовер не имеет щитка приборов, но получил 27-дюймовый тачскрин
Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Elexio EO 2026:

  • длина — 4615 мм;
  • ширина — 1875 мм;
  • высота — 1675 мм;
  • колесная база — 2750 мм.
В салоне нет щитка приборов, зато установили большой 27-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Задние кресла имеют регулируемый угол наклона спинки. Комплектация включает климат-контроль, панорамную крышу и камеру.

Салон Hyundai Elexio
Задние сиденья имеют изменяемый угол наклона
Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Elexio EO предложат в 215-сильной переднеприводной и 313-сильной полноприводной версиях. Кроссовер комплектуют батареями емкостью 64,2 и 88,1 кВт∙ч: запас хода, в зависимости от модификации, составляет от 518 до 722 км. 800-вольтная архитектура позволяет скоростную зарядку на 30-80% за 27 минут.

Между прочим, недавно в Киеве видели недорогого конкурента BMW 3 Series и Mercedes C-Class от Hyundai.

Также Фокус рассказывал о новом семейном электрокроссовере Opel с запасом хода почти 700 км.