Ціна $19 500 і запас ходу 720 км: на ринок виходить електрокросовер Hyundai Elexio (фото)

Новий електромобіль Hyundai Elexio EO надходить у продаж. Недорогий сімейний кросовер багато оснащений, а його запас ходу перевищує 700 км.

Електрокросовер Hyundai Elexio EO із 16 жовтня виходить на ринок у Китаї, адже там виробляють модель. Про це повідомляє сайт CarNewsChina. Ціна стартує з 140 000 юанів ($19 500).

Задні стійки даху мають обернений назил Фото: Hyundai

Новий Hyundai Elexio EO – сімейний електрокросовер із нестандартним обтічним дизайном. В анфас він нагадує електромобіль Hyundai Ioniq 6 завдяки вигнутому капоту та продовгуватим фарам. Ззаду звертають на себе увагу стійки даху з оберненим нахилом та піксельні ліхтарі.

Кросовер не має щитка приладів, але отримав 27-дюймовий тачскрін Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Elexio EO 2026:

довжина – 4615 мм;

ширина – 1875 мм;

висота – 1675 мм;

колісна база – 2750 мм.

У салоні немає щитка приладів, зате встановили великий 27-дюймовий тачскрін і проєкцію на лобове скло. Задні крісла мають регульований кут нахилу спинки. Комплектація включає клімат-контроль, панорамний дах і камеру.

Задні сидіння мають змінний кут нахилу Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Elexio EO запропонують у 215-сильній передньопривідній та 313-сильній повнопривідній версіях. Кросовер комплектують батареями ємністю 64,2 та 88,1 кВт∙год: запас ходу, залежно від модифікації, становить від 518 до 722 км. 800-вольтна архітектура дозволяє швидкісну зарядку на 30-80% за 27 хвилин.

