Opel виводить на ринок сімейний електрокросовер із запасом ходу майже 700 км (фото)

У лінійці Opel Grandland 2025 з’явилася нова електрична версія Electric Long Range. Сімейний кросовер здатен подолати до 694 км без підзарядки.

Новий Opel Grandland Electric Long Range вже надійшов у продаж на європейському ринку за ціною від 51 750 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Запас ходу електрокара сягає 694 км Фото: Opel

Кросовер Opel Grandland оснастили одним мотором на 231 к. с. і 345 Н∙м та батареєю ємністю 97 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 8,8 с та розвинути 170 км/год. Крім того, встановили адаптивні амортизатори із трьома режимами роботи.

Революційні зміни: тест-драйв нового кросовера Opel Grandland

Електромобіль Opel Grandland Electric Long Range настільки потужний і швидкий, як повнопривідний 325-сильний варіант, зате завдяки меншій енерговитраті (17,8 кВт∙год на 100 км) і більшій батареї запас ходу зріс до 694 км. Швидка зарядка на 80% займає 27 хвилин.

Комплектація кросовера розширена Фото: Opel

Зовні та в салоні новий Opel Grandland Electric Long Range не відрізняється від інших версій моделі. Базова комплектація електрокросовера розширена і включає матричні фари, проєкцію на лобове скло, більший 16-дюймовий тачскрін і камери кругового огляду.

