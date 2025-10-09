Запас ходу — 800 км: розсекречено найбільш "далекобійний" електрокросовер Tesla (фото)

Електромобіль Tesla Model Y невдовзі отримає нову модифікацію + Long Range RWD. Запас ходу кросовера зросте до 800 км.

Нова Tesla Model Y+ Long Range RWD дебютує до кінця року, а поки в інтернет потрапили її зображення та окремі характеристики. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Tesla отримає ту ж силову установку, якою нещодавно оснастили седан Model 3+. Вона складається із 302-сильного електромотора на задній вісі та батареї типу NMC від LG Energy Solution зі збільшеною до 78,4 кВт∙год ємністю.

Запас ходу зріс до 800 км Фото: CarNewsChina

Варто відзначити, що запас ходу Tesla Model Y+ Long Range RWD становить 800 км за китайським циклом CLTC. За європейською методикою WLTP він дещо менший – 656 км.

Новий електромобіль Tesla Model Y+ пропонуватимуть лише в стандартному 4,8-метровому виконанні (з недавнього часу кросовер має ще й подовжену версію).

Ціна Tesla Model Y+ Long Range RWD поки не розголошується. Утім, зазначається, що електрокросовер буде дорожчим за базовий варіант моделі, який в Китаї коштує в еквіваленті 37 000 доларів, але дешевшим за повнопривідну Tesla Model Y Long Range AWD за $44 000.

Між іншим, нещодавно презентували дешеві варіанти електромобілів Tesla Model 3 та Model Y.

Також Фокус розповідав про новий електромобіль Chevrolet Bolt 2026.