Дешевший за Nissan Leaf: новий Chevrolet Bolt 2026 показали до презентації (фото, відео)

Недорогий електрокар Chevrolet Bolt повертається на ринок. Автомобіль став сучаснішим, а його запас ходу зріс та перевищив 400 км.

Новий Chevrolet Bolt 2026 показали на спеціальному івенті General Motors в США, проте повноцінна його презентація очікується пізніше. Про це повідомляє сайт Inside EVs.

Електромобіль Chevrolet Bolt тепер буде доступний лише в форматі кросовера – від хетчбека вирішили відмовитися. Він пройшов ґрунтовну модернізацію.

Кросовер Chevrolet Bolt зберіг знайомий силует, проте його передня частина повністю нова і більш футуристична на вигляд. Ззаду впадають в очі тоненькі ліхтарі. Крім того, з’явився варіант RS у спортивному стилі.

Запас ходу електрокара зріс до 410 км

У салоні Chevrolet Bolt 2026 встановили два 11-дюймових дисплеї на передній панелі. Селектор КПП перенесли на кермову колонку.

Силова установка Chevrolet Bolt – повністю нова. Потужність електромотора збільшили до 210 к. с. і встановили більшу літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею на 65 кВт∙год.

У салоні встановили два 11-дюймових екрани

Запас ходу зріс до 410 км за циклом ЕРА, а швидка зарядка стала потужнішою – на 150 кВт. Зарядити електрокар на 80% можна буде за 26 хвилин.

Кросовер надійде в продаж на початку 2026 року. Ціна Chevrolet Bolt у стартовій комплектації Launch Edition складе 29 990 доларів, а пізніше з’явиться варіант LT за $28 995, який буде дешевшим за новий Nissan Leaf.

