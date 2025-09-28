General Motors представили електрокросовер за $9000 із запасом ходу понад 400 км (фото)

У Китаї дебютував новий Wuling Binguo S. Бюджетний електрокросовер від General Motors непогано оснащений та здатен проїхати до 430 км без підзарядки.

Related video

Електромобіль Wuling Binguo S уже продається в Китаї за ціною від 63 800 до 79 800 юанів ($9000 – 11 300). Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.

Як і всі Wuling, електрокар Binguo S розроблений за участі спеціалістів General Motors, адже американський автоконцерн спільно із SAIC володіє китайським брендом.

Запас ходу Wuling Binguo S сягає 430 км Фото: CarNewsChina

Кросовер Wuling Binguo S витриманий у новому фірмовому стилі — з плавними формами кузова, вираженим "носом" та мигдалевидними фарами. Ліхтарі з’єднали діодною смугою.

Розміри Wuling Binguo S:

довжина – 4265 мм;

ширина – 1785 мм;

висота – 1600 мм;

колісна база – 2610 мм.

Бюджетний кросовер отримав великий тачскрін Фото: CarNewsChina

У салоні Wuling Binguo S встановили вузьку цифрову панель приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Селектор режимів їзди помістили на кермову колонку.

Важливо

Нові електрокросовери від General Motors здивували запасом ходу в реальних умовах (фото)

Бюджетна модель непогано оснащена. Базова комплектація Wuling Binguo S включає безключовий доступ, кондиціонер, датчик світла, камеру та круїз-контроль. Топова версія додає камери кругового огляду, електропривід крісла водія та підігрів сидінь.

Китайський електромобіль Wuling Binguo S оснащений мотором на 102 к. с. і 180 Нм. Максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

У топовій версії крісло водія має електропривід Фото: CarNewsChina

На вибір пропонують батареї ємністю 31,9 та 41,9 кВт∙год: запас ходу складає 325 і 430 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.

До речі, нещодавно презентували сімейний кросовер Wuling за $10 000.

Також Фокус розповідав, що General Motors готують новий Chevrolet Bolt.