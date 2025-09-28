General Motors представили электрокроссовер за $9000 с запасом хода более 400 км (фото)
В Китае дебютировал новый Wuling Binguo S. Бюджетный электрокроссовер от General Motors неплохо оснащен и способен проехать до 430 км без подзарядки.
Электромобиль Wuling Binguo S уже продается в Китае по цене от 63 800 до 79 800 юаней ($9000 — 11 300). Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.
Как и все Wuling, электрокар Binguo S разработан при участии специалистов General Motors, ведь американский автоконцерн совместно с SAIC владеет китайским брендом.
Кроссовер Wuling Binguo S выдержан в новом фирменном стиле — с плавными формами кузова, выраженным "носом" и миндалевидными фарами. Фонари соединили диодной полосой.
Размеры Wuling Binguo S:
- длина — 4265 мм;
- ширина — 1785 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 2610 мм.
В салоне Wuling Binguo S установили узкую цифровую панель приборов и 12,8-дюймовый тачскрин. Селектор режимов езды поместили на рулевую колонку.
Бюджетная модель неплохо оснащена. Базовая комплектация Wuling Binguo S включает бесключевой доступ, кондиционер, датчик света, камеру и круиз-контроль. Топовая версия добавляет камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя и подогрев сидений.
Китайский электромобиль Wuling Binguo S оснащен мотором на 102 л.с. и 180 Нм. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.
На выбор предлагают батареи емкостью 31,9 и 41,9 кВт∙ч: запас хода составляет 325 и 430 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает 35 минут.
Кстати, недавно презентовали семейный кроссовер Wuling за $10 000.
Также Фокус рассказывал, что General Motors готовят новый Chevrolet Bolt.