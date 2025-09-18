Новые электрокроссоверы от General Motors удивили запасом хода в реальных условиях (фото)

Запас хода Cadillac Optiq и Vistiq проверили в реальных условиях. Электророссоверы приятно поразили, ведь превзошли паспортные показатели.

Испытание показало, что реальный запас хода Cadillac Optiq и Vistiq существенно больше паспортного показателя. Об этом сообщает сайт Edmunds, который тестировал премиальные электрокроссоверы от General Motors.

Новые электромобили Cadillac тестировали по методике, близкой к американской ЕРА, которая лучше всего отражает реальные условия. 60% теста приходилось на городскую езду, а 40% — на трассу. Средняя скорость составила 64 км/ч. Климат-контроль настроили на температуру 22 градуса.

Реальный запас хода Cadillac Vistiq составил 537 км Фото: edmunds

Электрокроссовер Cadillac Optiq в 300-сильном полноприводном исполнении с батареей емкостью 85 кВт∙ч преодолел в тесте 545 км, хотя его паспортный запас хода по циклу ЕРА составляет 486 км.

Таким образом, реальный показатель больше на 12,2%. Средний расход электроэнергии составил 18,6 кВт∙ч на 100 км (паспортный показатель — 20,6 кВт∙ч).

Новый Cadillac Vistiq в полноприводной версии на 615 л. с. с батареей на 102 кВт∙ч проехал 537 км, а его официальный запас хода — 491 км. Паспортный показатель превзойден на 9,3%. Большой электрокроссовер расходует 22,9 кВт∙ч на 100 км.

Между прочим, недавно электрический пикап Chevrolet Silverado EV проехал более 1700 км без подзарядки.

