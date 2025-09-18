Нові електрокросовери від General Motors здивували запасом ходу в реальних умовах (фото)

Запас ходу Cadillac Optiq та Vistiq перевірили в реальних умовах. Електроросовери приємно вразили, адже перевершили паспортні показники.

Випробування показало, що реальний запас ходу Cadillac Optiq і Vistiq суттєво більший за паспортний показник. Про це повідомляє сайт Edmunds, який тестував преміальні електрокросовери від General Motors.

Нові електромобілі Cadillac тестували за методикою, близькою до американської ЕРА, яка найкраще відображає реальні умови. 60% тесту припадало на міську їзду, а 40% — на трасу. Середня швидкість склала 64 км/год. Клімат-контроль налаштували на температуру 22 градуси.

Реальний запас ходу Cadillac Vistiq склав 537 км Фото: edmunds

Електрокросовер Cadillac Optiq у 300-сильному повнопривідному виконанні з батареєю ємністю 85 кВт∙год подолав у тесті 545 км, хоча його паспортний запас ходу за циклом ЕРА становить 486 км.

Отже, реальний показник більший на 12,2%. Середня витрата електроенергії склала 18,6 кВт∙год на 100 км (паспортний показник – 20,6 кВт∙год).

Новий Cadillac Vistiq у повнопривідній версії на 615 к. с. із батареєю на 102 кВт∙год проїхав 537 км, а його офіційний запас ходу – 491 км. Паспортний показник перевершено на 9,3%. Великий електрокросовер витрачає 22,9 кВт∙год на 100 км.

Між іншим, нещодавно електричний пікап Chevrolet Silverado EV проїхав понад 1700 км без підзарядки.

Також Фокус писав, що витрату пального сучасних авто перевірили в реальних умовах і визначили найекономічніші моделі.