Дешевле Nissan Leaf: новый Chevrolet Bolt 2026 показали до презентации (фото, видео)
Недорогой электрокар Chevrolet Bolt возвращается на рынок. Автомобиль стал более современным, а его запас хода вырос и превысил 400 км.
Новый Chevrolet Bolt 2026 показали на специальном ивенте General Motors в США, однако полноценная его презентация ожидается позже. Об этом сообщает сайт Inside EVs.
Электромобиль Chevrolet Bolt теперь будет доступен только в формате кроссовера — от хэтчбека решили отказаться. Он прошел основательную модернизацию.
Кроссовер Chevrolet Bolt сохранил знакомый силуэт, однако его передняя часть полностью новая и более футуристичная на вид. Сзади бросаются в глаза тоненькие фонари. Кроме того, появился вариант RS в спортивном стиле.
В салоне Chevrolet Bolt 2026 установили два 11-дюймовых дисплея на передней панели. Селектор КПП перенесли на рулевую колонку.
Силовая установка Chevrolet Bolt — полностью новая. Мощность электромотора увеличили до 210 л.с. и установили более крупную литий-железо-фосфатную (LFP) батарею на 65 кВт∙ч.
Запас хода вырос до 410 км по циклу ЕРА, а быстрая зарядка стала мощнее — на 150 кВт. Зарядить электрокар на 80% можно будет за 26 минут.
Кроссовер поступит в продажу в начале 2026 года. Цена Chevrolet Bolt в стартовой комплектации Launch Edition составит 29 990 долларов, а позже появится вариант LT за $28 995, который будет дешевле нового Nissan Leaf.
