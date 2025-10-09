Дешевле Nissan Leaf: новый Chevrolet Bolt 2026 показали до презентации (фото, видео)

Недорогой электрокар Chevrolet Bolt возвращается на рынок. Автомобиль стал более современным, а его запас хода вырос и превысил 400 км.

Новый Chevrolet Bolt 2026 показали на специальном ивенте General Motors в США, однако полноценная его презентация ожидается позже. Об этом сообщает сайт Inside EVs.

Электромобиль Chevrolet Bolt теперь будет доступен только в формате кроссовера — от хэтчбека решили отказаться. Он прошел основательную модернизацию.

Кроссовер Chevrolet Bolt сохранил знакомый силуэт, однако его передняя часть полностью новая и более футуристичная на вид. Сзади бросаются в глаза тоненькие фонари. Кроме того, появился вариант RS в спортивном стиле.

Запас хода электрокара вырос до 410 км

В салоне Chevrolet Bolt 2026 установили два 11-дюймовых дисплея на передней панели. Селектор КПП перенесли на рулевую колонку.

Силовая установка Chevrolet Bolt — полностью новая. Мощность электромотора увеличили до 210 л.с. и установили более крупную литий-железо-фосфатную (LFP) батарею на 65 кВт∙ч.

В салоне установили два 11-дюймовых экрана

Запас хода вырос до 410 км по циклу ЕРА, а быстрая зарядка стала мощнее — на 150 кВт. Зарядить электрокар на 80% можно будет за 26 минут.

Кроссовер поступит в продажу в начале 2026 года. Цена Chevrolet Bolt в стартовой комплектации Launch Edition составит 29 990 долларов, а позже появится вариант LT за $28 995, который будет дешевле нового Nissan Leaf.

