Эконом-предложение: презентованы самые дешевые Tesla по цене Toyota RAV4 (фото, видео)

Электромобили Tesla Model 3 и Model Y получили базовые более доступные версии Standard. Им урезали комплектацию и уменьшили запас хода, хотя он все равно превышает 500 км.

Related video

Илон Маск отказался от дешевой Tesla за $20 000, а взамен решил выпустить недорогие варианты уже существующих электрокаров. Цена Tesla Model 3 Standard составляет 36 990 долларов, а Model Y Standard — $39 990, то есть электромобили стоят на уровне Toyota RAV4 или Camry. Подробности авто раскрыли на официальном сайте американского производителя.

Дешевые электромобили Tesla внешне отличаются более простыми бамперами и 18-дюймовыми дисками. Кроссовер Tesla Model Y также получил более дешевую переднюю и заднюю оптику без диодных полос.

Важно

Выпускали всего 5 месяцев: самый дешевый электропикап Tesla неожиданно сняли с продажи

Салон Tesla Model 3 и Model Y отделали тканью и отказались от панорамной крыши. Кроме того, установили более дешевую аудиосистему, отказались от системы полуавтономного движения, электропривода рулевой колонки, вентиляции передних и подогрева задних сидений.

Цена Tesla Model Y Standard стартует с $39 990 Фото: Tesla

Самые дешевые Tesla предлагают в заднеприводном исполнении с менее мощным мотором. Его характеристики не раскрывают, однако известно, что разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с у Tesla Model 3 Standard и 6,8 с — у Model Y Standard. Максимальная скорость ограничена на 201 км/ч в обеих моделях.

Салон электрокаров отделали тканью Фото: Tesla

Также установили меньшую батарею емкостью 69 кВт∙ч. Запас хода Tesla Model 3 Standard и Model Y Standard одинаковый — 516 км по циклу ЕРА.

Кстати, недавно дебютировал дешевый электромобиль от General Motors за $9000.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокроссовере Dacia Hipster.