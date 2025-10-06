Renault готовит молодежный электрокроссовер в стилистике Land Rover Defender (фото)
Renault Group разрабатывает недорогой субкомпактный электрокроссовер для города. Оригинальная модель достигает всего 3 м в длину и отличается брутальным дизайном.
Доступный электрокар будут выпускать под брендом Dacia. Его предвестником является концепт Dacia Hipster. О нем рассказали на официальном сайте Renault Group.
Новый Dacia Hipster — небольшой электрокроссовер для молодежи. Он достигает всего 3 метра в длину, 1,55 м в ширину и 1,53 м в высоту. Масса электрокара составляет всего 800 кг.
Кроссовер Dacia Hipster отличается брутальным угловатым дизайном и напоминает Land Rover Defender. У него высокий капот, массивные бамперы и вертикальные задние стойки крыши. Также привлекают внимание расширенные колесные арки и пиксельная диодная оптика.
Несмотря на компактные размеры электромобиль Dacia Hipster является четырехместным. Сложив задние кресла, можно увеличить объем багажника с 70 до 500 л.
В салоне преобладают рубленые линии. Новый Dacia Hipster получил миниатюрный цифровой щиток приборов, а вместо тачскрина мультимедиа подключается смартфон (он же заменяет ключ и используется для доступа в авто).
Характеристики Dacia Hipster не раскрывают, но известно, что электрокар оснащен компактной батареей, ведь по статистике городские жители в Европе ежедневно проезжают в среднем 40 км и им не нужен большой запас хода.
Кстати, недавно Dacia вывела на рынок оригинальный пикап Duster с компактной грузовой платформой.
Также Фокус писал о редком лимитированном спорткаре Renault в Киеве.