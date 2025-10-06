Renault готує молодіжний електрокросовер у стилістиці Land Rover Defender (фото)
Renault Group розробляє недорогий субкомпактний електрокросовер для міста. Оригінальна модель сягає лише 3 м завдовжки та вирізняється брутальним дизайном.
Доступний електрокар випускатимуть під брендом Dacia. Його провісником є концепт Dacia Hipster. Про нього розповіли на офіційному сайті Renault Group.
Новий Dacia Hipster – невеликий електрокросовер для молоді. Він сягає усього 3 метри завдовжки, 1,55 м завширшки та 1,53 м заввишки. Маса електрокара становить усього 800 кг.
Кросовер Dacia Hipster вирізняється брутальним кутастим дизайном і нагадує Land Rover Defender. У нього високий капот, масивні бампери та вертикальні задні стійки даху. Також привертають увагу розширені колісні арки та піксельна діодна оптика.
Попри компактні розміри електромобіль Dacia Hipster є чотиримісним. Склавши задні крісла, можна збільшити об’єм багажника з 70 до 500 л.
У салоні переважають рубані лінії. Новий Dacia Hipster отримав мініатюрний цифровий щиток приладів, а замість тачскріна мультимедіа підключається смартфон (він же заміняє ключ і використовується для доступу в авто).
Характеристики Dacia Hipster не розкривають, але відомо, що електрокар оснащений компактною батареєю, адже за статистикою міські жителі в Європі щодня проїжджають у середньому 40 км і їм не потрібен великий запас ходу.
До речі, нещодавно Dacia вивела на ринок оригінальний пікап Duster із компактною вантажною платформою.
Також Фокус писав про рідкісний лімітований спорткар Renault у Києві.