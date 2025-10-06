Гібридна установка і заводське ГБО: представлено нові Logan і Sandero (фото)

Dacia презентувала нові Logan, Sandero і Jogger. Недорогі моделі змінилися зовні та всередині, а також отримали потужніші двигуни, які розвивають до 155 сил.

Нові Dacia Logan, Sandero і Jogger надійдуть у продаж на європейському ринку до кінця нинішнього року. Про них розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Dacia Logan Фото: Dacia

Усі три моделі вирізняються оновленим дизайном з виразнішими решіткою радіатора, фарами та ліхтарями. Крім того, замінили бампери, а Dacia Sandero Stepway і Jogger отримали змінений пластиковий обвіс.

Dacia Sandero Stepway Фото: Dacia Dacia Sandero

Інтер’єр Dacia Jogger, Logan і Sandero зазнав суттєвіших змін. Усередині покращили оздоблення, замінили кермо та вентиляційні дефлектори. Також встановили покращений цифровий щиток приладів та збільшений 10-дюймовий тачскрін. Перелік опцій поповнила бездротова зарядка для смартфонів.

У салоні замінили кермо, щиток приладів і центральний дисплей Фото: Dacia

Потужність 1,0-літрового турбомотора збільшили до 100 к. с., а 1,2-літровий двигун із заводським ГБО тепер розвиває 120 к. с.

Важливо

Крім того, з’явилася нова 1,8-літрова гібридна установка на 155 к. с. від кросовера Dacia Bigster. Спочатку її отримає Dacia Jogger, а в 2026 році – Sandero Stepway.

Dacia Jogger Фото: Dacia

Нагадаємо, що в Україні ці моделі не представлені, але продаються споріднені Renault. Побратимом Dacia Logan є седан Renault Taliant, а родичем Sandero Stepway – кросовер Kardian.

