Пікап на мінімалках: представлено найоригінальніший Duster (фото)

Лінійку "Дастера" поповнив нестандартний компактний пікап. Оригінальну недорогу модель пропонують у гібридних версіях.

Новий Dacia Duster Pick-Up уже доступний на батьківщині, в Румунії, де коштує від 25 983 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Dacia.

Ззаду обладнали невелику вантажну платформу Фото: Dacia

Найоригінальніший Dacia Duster створили у співробітництві з тюнінг-ательє Romturingia, яка вже робила пікапи на базі кросовера попереднього покоління.



Утім, новий пікап Duster вийшов доволі незвичним, адже його вантажну платформу обладнали на місці багажника. По суті ззаду зрізали дах зі стійками та додали відкидний борт. Вийшло щось на кшталт Subaru Baja.

Пікап Duster пропонують в електрифікованих версіях Фото: Dacia

Вантажна платформа сягає усього 1050 мм завдовжки та 1000 мм завширшки, тобто загальна довжина Duster не змінилася і становить 4345 мм. Вантажопідйомність пікапа складає 430 кг.

Салон Duster не зазнав змін Фото: Dacia

Салон та комплектація Duster також залишаються стандартними, як і силові агрегати. Новий Duster Pick-Up пропонують у 1,2-літровому виконанні на 130 сил із "м’якою" гібридною установкою і повним приводом, а також у передньопривідному гібридному варіанті потужністю 140 к. с.

