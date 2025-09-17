Пикап на минималках: представлен самый оригинальный Duster (фото)
Линейку "Дастера" пополнил нестандартный компактный пикап. Оригинальную недорогую модель предлагают в гибридных версиях.
Новый Dacia Duster Pick-Up уже доступен на родине, в Румынии, где стоит от 25 983 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Dacia.
Самый оригинальный Dacia Duster создали в сотрудничестве с тюнинг-ателье Romturingia, которое уже делало пикапы на базе кроссовера предыдущего поколения.Важно
Впрочем, новый пикап Duster получился довольно необычным, ведь его грузовую платформу оборудовали на месте багажника. По сути сзади срезали крышу со стойками и добавили откидной борт. Получилось что-то вроде Subaru Baja.
Грузовая платформа достигает всего 1050 мм в длину и 1000 мм в ширину, то есть общая длина Duster не изменилась и составляет 4345 мм. Грузоподъемность пикапа составляет 430 кг.
Салон и комплектация Duster также остаются стандартными, как и силовые агрегаты. Новый Duster Pick-Up предлагается в 1,2-литровом исполнении на 130 сил с "мягкой" гибридной установкой и полным приводом, а также в переднеприводном гибридном варианте мощностью 140 л. с.
Кстати, недавно презентовали еще один коммерческий Duster — недорогой фургон.
Также Фокус рассказывал о новом Renault Clio 2026 с оригинальным дизайном.