Пикап на минималках: представлен самый оригинальный Duster (фото)

Линейку "Дастера" пополнил нестандартный компактный пикап. Оригинальную недорогую модель предлагают в гибридных версиях.

Related video

Новый Dacia Duster Pick-Up уже доступен на родине, в Румынии, где стоит от 25 983 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Dacia.

Сзади оборудовали небольшую грузовую платформу Фото: Dacia

Самый оригинальный Dacia Duster создали в сотрудничестве с тюнинг-ателье Romturingia, которое уже делало пикапы на базе кроссовера предыдущего поколения.

Важно

Расход 5,5 л на 100 км и заводское ГБО: представлен самый совершенный Duster (фото)

Впрочем, новый пикап Duster получился довольно необычным, ведь его грузовую платформу оборудовали на месте багажника. По сути сзади срезали крышу со стойками и добавили откидной борт. Получилось что-то вроде Subaru Baja.

Пикап Duster предлагают в электрифицированных версиях Фото: Dacia

Грузовая платформа достигает всего 1050 мм в длину и 1000 мм в ширину, то есть общая длина Duster не изменилась и составляет 4345 мм. Грузоподъемность пикапа составляет 430 кг.

Салон Duster не претерпел изменений Фото: Dacia

Салон и комплектация Duster также остаются стандартными, как и силовые агрегаты. Новый Duster Pick-Up предлагается в 1,2-литровом исполнении на 130 сил с "мягкой" гибридной установкой и полным приводом, а также в переднеприводном гибридном варианте мощностью 140 л. с.

Кстати, недавно презентовали еще один коммерческий Duster — недорогой фургон.

Также Фокус рассказывал о новом Renault Clio 2026 с оригинальным дизайном.