Знайомий незнайомець: представлено новий Mitsubishi Eclipse Cross 2026 (фото)
Презентовано новий Mitsubishi Eclipse Cross другого покоління. Кросовер зазнав суттєвих змін і став електрокаром із запасом ходу до 600 км.
Електромобіль Mitsubishi Eclipse Cross створили спеціально для європейського ринку і випускатимуть у Франції. Про авто розповіли на сайті японського виробника.
Кросовер Mitsubishi Eclipse Cross 2026 не є повністю новою моделлю – це брат-близнюк електричного Renault Scenic. Як відомо, у рамках альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi спільно створюються нові моделі. Так, кросовер Mitsubishi ASX другого покоління є побратимом Renault Captur, а відроджений Mitsubishi Grandis створений на базі Renault Symbioz.
Від французького донора новий Mitsubishi Eclipse Cross відрізняється дизайном передньої частини та ліхтарів. Крім того, у нього інакші декор і колісні диски.
У салоні дві моделі ідентичні. Електромобіль Mitsubishi Eclipse Cross отримав цифровий щиток приладів та 12-дюймовий портретний тачскрін. Він просторіший за свого попередника та має великий 545-літровий багажник.
Силові установки також запозичені в Renault Scenic. Новий Mitsubishi Eclipse Cross дебютував у 215-сильній версії з батареєю на 87 кВт∙год і запасом ходу 600 км. Пізніше з’явиться базовий варіант потужністю 170 сил із батареєю ємністю 60 кВт∙год, який зможе проїхати 420 км без підзарядки.
