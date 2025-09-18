Знайомий незнайомець: представлено новий Mitsubishi Eclipse Cross 2026 (фото)

Презентовано новий Mitsubishi Eclipse Cross другого покоління. Кросовер зазнав суттєвих змін і став електрокаром із запасом ходу до 600 км.

Електромобіль Mitsubishi Eclipse Cross створили спеціально для європейського ринку і випускатимуть у Франції. Про авто розповіли на сайті японського виробника.

Запас ходу Mitsubishi Eclipse Cross сягає 600 км Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Eclipse Cross 2026 не є повністю новою моделлю – це брат-близнюк електричного Renault Scenic. Як відомо, у рамках альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi спільно створюються нові моделі. Так, кросовер Mitsubishi ASX другого покоління є побратимом Renault Captur, а відроджений Mitsubishi Grandis створений на базі Renault Symbioz.

Кросовер отримав великий портретний тачскрін Фото: Mitsubishi

Від французького донора новий Mitsubishi Eclipse Cross відрізняється дизайном передньої частини та ліхтарів. Крім того, у нього інакші декор і колісні диски.

У салоні дві моделі ідентичні. Електромобіль Mitsubishi Eclipse Cross отримав цифровий щиток приладів та 12-дюймовий портретний тачскрін. Він просторіший за свого попередника та має великий 545-літровий багажник.

Об'єм багажника становить 545 л

Силові установки також запозичені в Renault Scenic. Новий Mitsubishi Eclipse Cross дебютував у 215-сильній версії з батареєю на 87 кВт∙год і запасом ходу 600 км. Пізніше з’явиться базовий варіант потужністю 170 сил із батареєю ємністю 60 кВт∙год, який зможе проїхати 420 км без підзарядки.

