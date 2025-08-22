Брутальний малюк: показали найменший і найдешевший кросовер Mitsubishi за $13 000 (фото)

Опубліковано перші офіційні фото нового Mitsubishi Delica Mini. Компактний 3,4-метровий мінівен-кросовер запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

Новий Mitsubishi Delica Mini другого покоління презентують у Японії восени та продаватимуть за ціною від 1,95 до 2,95 мільйона єн ($13 000 – 20 000). Про найменший кросовер Mitsubishi розповіли на сайті японського виробника.

Кросовер сягає лише 3,4 м завдовжки Фото: Mitsubishi

Компактний кросовер Mitsubishi Delica Mini належить до сегменту кей-карів – мініатюрних (до 3,5 м завдовжки) міських авто. Як і попередник, цей малюк вирізняється доволі агресивним дизайном.

Новий Mitsubishi Delica Mini має короткий високий капот, вертикальні задні стійки та розширені колісні арки. У нього суворе "лице" з крупними фарами та масивним бампером. Авто має збільшений кліренс та захисний пластиковий обвіс.

У салоні встановили два екрани Фото: Mitsubishi

У чотиримісному салоні Mitsubishi Delica Mini встановлено цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін. Важіль КПП розташований доволі високо Крім того, покращили внутрішнє оздоблення, посилили шумоізоляцію та встановили камери кругового огляду.

Авто є чотиримісним Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Delica Mini збереже 658-кубовий двигун. Його запропонують у "м’якому" гібридному виконанні на 52 к. с. та 64-сильній версії з турбонаддувом. Обидва варіанти отримали варіатор, а привід може бути переднім або повним.

