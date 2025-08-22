Брутальный малыш: показали самый маленький и дешевый кроссовер Mitsubishi за $13 000 (фото)

Опубликованы первые официальные фото нового Mitsubishi Delica Mini. Компактный 3,4-метровый минивэн-кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях.

Новый Mitsubishi Delica Mini второго поколения презентуют в Японии осенью и будут продавать по цене от 1,95 до 2,95 миллиона иен ($13 000 — 20 000). О самом маленьком кроссовере Mitsubishi рассказали на сайте японского производителя.

Кроссовер достигает всего 3,4 м в длину Фото: Mitsubishi

Компактный кроссовер Mitsubishi Delica Mini относится к сегменту кей-каров — миниатюрных (до 3,5 м длиной) городских авто. Как и предшественник, этот малыш отличается довольно агрессивным дизайном.

Новый Mitsubishi Delica Mini имеет короткий высокий капот, вертикальные задние стойки и расширенные колесные арки. У него строгое "лицо" с крупными фарами и массивным бампером. Авто имеет увеличенный клиренс и защитный пластиковый обвес.

В салоне установили два экрана Фото: Mitsubishi

В четырехместном салоне Mitsubishi Delica Mini установлен цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. Рычаг КПП расположен довольно высоко Кроме того, улучшили внутреннюю отделку, усилили шумоизоляцию и установили камеры кругового обзора.

Авто является четырехместным Фото: Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Delica Mini сохранит 658-кубовый двигатель. Его предложат в "мягком" гибридном исполнении на 52 л. с. и 64-сильной версии с турбонаддувом. Оба варианта получили вариатор, а привод может быть передним или полным.

