Знакомый незнакомец: представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross 2026 (фото)

Презентован новый Mitsubishi Eclipse Cross второго поколения. Кроссовер претерпел существенные изменения и стал электрокаром с запасом хода до 600 км.

Электромобиль Mitsubishi Eclipse Cross создали специально для европейского рынка и будут выпускать во Франции. Об авто рассказали на сайте японского производителя.

Запас хода Mitsubishi Eclipse Cross достигает 600 км Фото: Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross 2026 не является полностью новой моделью — это брат-близнец электрического Renault Scenic. Как известно, в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi совместно создаются новые модели. Так, кроссовер Mitsubishi ASX второго поколения является собратом Renault Captur, а возрожденный Mitsubishi Grandis создан на базе Renault Symbioz.

Кроссовер получил большой портретный тачскрин Фото: Mitsubishi

От французского донора новый Mitsubishi Eclipse Cross отличается дизайном передней части и фонарей. Кроме того, у него иные декор и колесные диски.

В салоне две модели идентичны. Электромобиль Mitsubishi Eclipse Cross получил цифровой щиток приборов и 12-дюймовый портретный тачскрин. Он просторнее своего предшественника и имеет большой 545-литровый багажник.

Объем багажника составляет 545 л

Силовые установки также позаимствованы у Renault Scenic. Новый Mitsubishi Eclipse Cross дебютировал в 215-сильной версии с батареей на 87 кВт∙ч и запасом хода 600 км. Позже появится базовый вариант мощностью 170 сил с батареей емкостью 60 кВт∙ч, который сможет проехать 420 км без подзарядки.

