Гибридная установка и заводское ГБО: представлены новые Logan и Sandero (фото)

Dacia презентовала новые Logan, Sandero и Jogger. Недорогие модели изменились внешне и внутри, а также получили более мощные двигатели, которые развивают до 155 сил.

Новые Dacia Logan, Sandero и Jogger поступят в продажу на европейском рынке до конца нынешнего года. О них рассказали на официальном сайте автопроизводителя.

Dacia Logan Фото: Dacia

Все три модели отличаются обновленным дизайном с более выразительной решеткой радиатора, фарами и фонарями. Кроме того, заменили бамперы, а Dacia Sandero Stepway и Jogger получили измененный пластиковый обвес.

Dacia Sandero Stepway Фото: Dacia Dacia Sandero

Интерьер Dacia Jogger, Logan и Sandero претерпел более существенные изменения. Внутри улучшили отделку, заменили руль и вентиляционные дефлекторы. Также установили улучшенный цифровой щиток приборов и увеличенный 10-дюймовый тачскрин. Перечень опций пополнила беспроводная зарядка для смартфонов.

В салоне заменили руль, щиток приборов и центральный дисплей Фото: Dacia

Мощность 1,0-литрового турбомотора увеличили до 100 л. с., а 1,2-литровый двигатель с заводским ГБО теперь развивает 120 л. с.

Кроме того, появилась новая 1,8-литровая гибридная установка на 155 л.с. от кроссовера Dacia Bigster. Сначала ее получит Dacia Jogger, а в 2026 году — Sandero Stepway.

Dacia Jogger Фото: Dacia

Напомним, что в Украине эти модели не представлены, но продаются родственные Renault. Побратимом Dacia Logan является седан Renault Taliant, а родственником Sandero Stepway — кроссовер Kardian.

