Економпропозиція: презентовано найдешевші Tesla за ціною Toyota RAV4 (фото, відео)

Електромобілі Tesla Model 3 та Model Y отримали базові доступніші версії Standard. Їм урізали комплектацію та зменшили запас ходу, хоча він все одно перевищує 500 км.

Related video

Ілон Маск відмовився від дешевої Tesla за $20 000, а натомість вирішив випустити недорогі варіанти вже існуючих електрокарів. Ціна Tesla Model 3 Standard становить 36 990 доларів, а Model Y Standard — $39 990, тобто електромобілі коштують на рівні Toyota RAV4 чи Camry. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті американського виробника.

Дешеві електромобілі Tesla зовні вирізняються простішими бамперами та 18-дюймовими дисками. Кросовер Tesla Model Y також отримав дешевшу передню і задню оптику без діодних смуг.

Важливо

Випускали лише 5 місяців: найдешевший електропікап Tesla несподівано зняли з продажу

Салон Tesla Model 3 та Model Y оздобили тканиною і відмовилися від панорамного даху. Крім того, встановили дешевшу аудіосистему, відмовилися від системи напівавтономного руху, електропривода кермової колонки, вентиляції передніх та підігріву задніх сидінь.

Ціна Tesla Model Y Standard стартує з $39 990 Фото: Tesla

Найдешевші Tesla пропонують у задньопривідному виконанні із менш потужним мотором. Його характеристики не розкривають, проте відомо, що розгін до 100 км/год займає 5,8 с в Tesla Model 3 Standard і 6,8 с – в Model Y Standard. Максимальна швидкість обмежена на 201 км/год в обох моделях.

Салон електрокарів оздобили тканиною Фото: Tesla

Також встановили меншу батарею ємністю 69 кВт∙год. Запас ходу Tesla Model 3 Standard і Model Y Standard однаковий – 516 км за циклом ЕРА.

До речі, нещодавно дебютував дешевий електромобіль від General Motors за $9000.

Також Фокус розповідав про новий доступний електрокросовер Dacia Hipster.