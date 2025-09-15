Випускали лише 5 місяців: найдешевший електропікап Tesla несподівано зняли з продажу

Лінійку Tesla Cybertruck покине найдоступніша базова версія Long Range RWD. Електропікап вийшов на ринок менш ніж пів року тому.

Найдешевший електромобіль Tesla Cybertruck Long Range RWD вже неможливо замовити. Базова одномоторна версія пікапа із заднім приводом зникла з конфігуратора на сайті виробника, повідомляє сайт Carscoops.

Причиною відмови від задньопривідної модифікації називають низький попит. Пікап Tesla наразі не надто популярний і покупці все ж надають перевагу дорожчим і потужнішим варіантам із повним приводом. Примітно, що нещодавно вони подорожчали — ціна Tesla Cybertruck сягнула 115 000 доларів у топовому виконанні Cyberbeast.

Найдоступніший пікап Tesla Cybertruck вийшов на ринок у квітні і коштував 69 990 доларів, а з урахуванням субсидії в 7500 доларів його ціна знизилася до $62 490. Утім, варто відзначити, що під час презентації пікапа у 2019 році Ілон Маск заявив, що найдешевша Tesla Cybertruck коштуватиме 40 тис. доларів.

Електромобіль Tesla Cybertruck Long Range RWD був бідніше оснащений та мав лише один мотор на задній вісі, а його вантажопідйомність зменшили до 910 кг. Одначе і запас ходу задньопривідної версії був найбільшим у лінійці – 563-583 км.

