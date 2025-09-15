Выпускали всего 5 месяцев: самый дешевый электропикап Tesla неожиданно сняли с продажи

Линейку Tesla Cybertruck покинет самая доступная базовая версия Long Range RWD. Электропикап вышел на рынок менее полугода назад.

Самый дешевый электромобиль Tesla Cybertruck Long Range RWD уже невозможно заказать. Базовая одномоторная версия пикапа с задним приводом исчезла из конфигуратора на сайте производителя, сообщает сайт Carscoops.

Причиной отказа от заднеприводной модификации называют низкий спрос. Пикап Tesla пока не слишком популярен и покупатели все же предпочитают более дорогие и мощные варианты с полным приводом. Примечательно, что недавно они подорожали — цена Tesla Cybertruck достигла 115 000 долларов в топовом исполнении Cyberbeast.

Самый доступный пикап Tesla Cybertruck вышел на рынок в апреле и стоил 69 990 долларов, а с учетом субсидии в 7500 долларов его цена снизилась до $62 490. Впрочем, стоит отметить, что во время презентации пикапа в 2019 году Илон Маск заявил, что самая дешевая Tesla Cybertruck будет стоить 40 тыс. долларов.

Электромобиль Tesla Cybertruck Long Range RWD был беднее оснащен и имел только один мотор на задней оси, а его грузоподъемность уменьшили до 910 кг. Однако и запас хода заднеприводной версии был самым большим в линейке — 563-583 км.

Между прочим, недавно дебютировал новый электрокроссовер Tesla Model Y Performance, который разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с.

Также Фокус писал, что на рынок возвращается знаменитая марка Packard и уже дебютировала новая ее модель.