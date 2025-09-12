Поддержите нас UA
Легендарный бренд Packard возвращается на рынок — представлена дебютная модель (фото)

новый Packard Excellence
Packard Excellence отличается нестандартным дизайном

Знаменитая премиальная марка Packard возвращается после 67 лет отсутствия на рынке. Первой моделью возрожденного автопроизводителя станет авангардный представительский седан Excellence с двигателем W12.

Новый Packard Excellence презентовали на автошоу Wheels Mariënwaerdt в Нидерландах. Об этом сообщает сайт Autoweek.

Packard выпускал автомобили в США, однако седан Excellence разработало ателье JB Classic & Bespoke из нидерландского города Бодегравен. Его изготовили по заказу анонимного клиента и могут выпускать небольшими сериями.

Packard Excellence
Задние двери авто открываются против движения

Название для модели выбрали недаром, ведь в 50-х готовили к выходу на рынок седан Packard Excellence, созданный совместно с французской компанией Facel Vega, однако из-за банкротства производителя этого не произошло.

Packard Excellence 2025

5,3-метровый седан Packard Excellence построен на платформе Bentley Flying Spur, однако внешне совсем не похож на модель-донор. Авто отличается оригинальным неоклассическим дизайном с широкой решеткой радиатора и вертикальными фарами. Задние двери открываются против движения.

салон Packard Excellence
Салон Packard Excellence отделан кожей и деревом

Салон Bentley Flying Spur остался без изменений. В отделке использованы кожа и дерево.

Силовой агрегат также позаимствовали у Bentley. 6,0-литровый W12 твин-турбо на 635 сил работает в паре с 8-ступенчатым роботом.

двигатель bentley w12
Под капотом установили 6,0-литровый 635-сильный W12 твин-турбо 6,0-литровый W12

Марка Packard существовала с 1899 по 1958 год и выпускала дорогие представительские модели. В 1916 году она представила первую в мире 12-цилиндровую модель — Packard Twin Six. Именно такое авто было у гетмана Павла Скоропадского. Среди других владельцев Packard — Иосиф Сталин, пилот Чарльз Линдберг и актер Кларк Гейбл.

Ранее Фокус рассказывал о дорогом Packard 1956 года, с которого скопировали "Чайку" ГАЗ-13.

Также мы писали, что в производство вернули знаменитый суперкар Lamborghini Diablo.