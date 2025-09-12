Легендарный бренд Packard возвращается на рынок — представлена дебютная модель (фото)

Знаменитая премиальная марка Packard возвращается после 67 лет отсутствия на рынке. Первой моделью возрожденного автопроизводителя станет авангардный представительский седан Excellence с двигателем W12.

Related video

Новый Packard Excellence презентовали на автошоу Wheels Mariënwaerdt в Нидерландах. Об этом сообщает сайт Autoweek.

Packard выпускал автомобили в США, однако седан Excellence разработало ателье JB Classic & Bespoke из нидерландского города Бодегравен. Его изготовили по заказу анонимного клиента и могут выпускать небольшими сериями.

Задние двери авто открываются против движения

Название для модели выбрали недаром, ведь в 50-х готовили к выходу на рынок седан Packard Excellence, созданный совместно с французской компанией Facel Vega, однако из-за банкротства производителя этого не произошло.

5,3-метровый седан Packard Excellence построен на платформе Bentley Flying Spur, однако внешне совсем не похож на модель-донор. Авто отличается оригинальным неоклассическим дизайном с широкой решеткой радиатора и вертикальными фарами. Задние двери открываются против движения.

Салон Packard Excellence отделан кожей и деревом

Салон Bentley Flying Spur остался без изменений. В отделке использованы кожа и дерево.

Важно

Знаменитый недорогой Ford вернется на рынок в новом формате

Силовой агрегат также позаимствовали у Bentley. 6,0-литровый W12 твин-турбо на 635 сил работает в паре с 8-ступенчатым роботом.

Под капотом установили 6,0-литровый 635-сильный W12 твин-турбо 6,0-литровый W12

Марка Packard существовала с 1899 по 1958 год и выпускала дорогие представительские модели. В 1916 году она представила первую в мире 12-цилиндровую модель — Packard Twin Six. Именно такое авто было у гетмана Павла Скоропадского. Среди других владельцев Packard — Иосиф Сталин, пилот Чарльз Линдберг и актер Кларк Гейбл.

Ранее Фокус рассказывал о дорогом Packard 1956 года, с которого скопировали "Чайку" ГАЗ-13.

Также мы писали, что в производство вернули знаменитый суперкар Lamborghini Diablo.