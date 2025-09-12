Знаменитый недорогой Ford вернется на рынок в новом формате

Ford Focus недолго будет отсутствовать на рынке. Массовую модель могут возродить уже в 2027 году, однако она изменится до неузнаваемости.

Related video

Новый Ford Focus станет компактным электрифицированным кроссовером. Такая информация появилась у британского издания Autocar.

Как известно, хэтчбек и универсал Ford Focus прекратят выпускать в ноябре нынешнего года, однако американский автопроизводитель хочет сохранить знаменитое имя. Вот почему именно так могут назвать будущий компактный кроссовер Ford.

Хэтчбек Ford Focus прекратят выпускать в ноябре Фото: Ford

Известно, что новый Ford Focus 2027 будут производить на предприятии в испанской Валенсии, где сейчас собирают кроссовер Kuga. Модели будут родственниками, ведь будут делить платформу Ford C2.

Важно

Нескучный гибрид: тест-драйв нового кроссовера Ford Kuga

Кроссовер Ford Focus не заменит Kuga, а будет более компактной и доступной альтернативой. Ожидается, что модель займет нишу между Ford Puma и Kuga.

Кроме того, стало известно, что новый Ford Focus 2027 электрифицируют. Модель будут выпускать в гибридных и электрических версиях. Отмечается, что электромобиль Ford Focus будет значительно дешевле, чем новые электрические кроссоверы Ford Explorer и Capri, то есть будет стоить менее 40 000 евро.

Напомним, что Ford Focus выпускается с 1998 года и это одна из самых популярных моделей в истории марки. Всего собрано более 16 миллионов авто четырех поколений.

Между прочим, на украинский рынок вышел электрический кроссовер Ford Puma.

Также Фокус сообщал, что Volvo откажется от производства универсалов.