Знаменитий недорогий Ford повернеться на ринок у новому форматі

Ford Focus недовго буде відсутній на ринку. Масову модель можуть відродити вже в 2027 році, проте вона зміниться до невпізнання.

Новий Ford Focus стане компактним електрифікованим кросовером. Така інформація з’явилася в британського видання Autocar.

Як відомо, хетчбек та універсал Ford Focus припинять випускати в листопаді нинішнього року, проте американський автовиробник хоче зберегти знамените ім’я. Ось чому саме так можуть назвати майбутній компактний кросовер Ford.

Хетчбек Ford Focus припинять випускати в листопаді Фото: Ford

Відомо, що новий Ford Focus 2027 вироблятимуть на підприємстві в іспанській Валенсії, де зараз збирають кросовер Kuga. Моделі будуть родичами, адже ділитимуть платформу Ford C2.

Кросовер Ford Focus не замінить Kuga, а буде компактнішою та доступнішою альтернативою. Очікується, що модель займе нішу між Ford Puma і Kuga.

Крім того, стало відомо, що новий Ford Focus 2027 електрифікують. Модель випускатимуть у гібридних та електричних версіях. Зазначається, що електромобіль Ford Focus буде значно дешевшим, аніж нові електричні кросовери Ford Explorer та Capri, тобто коштуватиме менш ніж 40 000 євро.

Нагадаємо, що Ford Focus випускають із 1998 року і це одна з найпопулярніших моделей в історії марки. Усього зібрано понад 16 мільйонів авто чотирьох поколінь.

