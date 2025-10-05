В Украину привезли новейшего конкурента Tesla Model Y от General Motors (фото)

В Украине появился новый электромобиль Cadillac Optiq. Кроссовер доступен в версиях мощностью до 526 л. с. с запасом хода до 600 км.

Related video

Один из первых Cadillac Optiq в Украине заметили в Киеве. Фотографии электрокроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Премиальный кроссовер Cadillac Optiq — самая маленькая и самая дешевая электрическая модель марки. Она продается в США с 2024 года по цене от 54 тыс. долларов, а в Китае доступна в более дешевых версиях и стоит от $33 000.

Запас хода электрокара достигает 600 км Фото: Topcars UA

4,8-метровый электромобиль Cadillac Optiq создан концерном General Motors для конкуренции с Tesla Model Y. Его дизайн выдержан в типичном для современных Cadillac граненом стиле, а в салоне установлен большой 33-дюймовый экран.

Важно

General Motors представили электрокроссовер за $9000 с запасом хода более 400 км (фото)

Новый Cadillac Optiq 2025 на разных рынках предлагают в переднеприводных версиях мощностью 204 и 245 л. с. и полноприводных версиях на 287 и 526 сил.

В салоне установили большой 33-дюймовый экран Фото: General Motors

Конкретно этот электромобиль Cadillac Optiq - 287-сильный. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

С батареей емкостью 79,7 кВт∙ч запас хода составляет 600 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 33 минуты.

Кстати, недавно в Киеве сфотографировали очень редкий флагманский седан Cadillac 90-х.

Также Фокус писал, что в Украину привезли семейный электрокар Zeekr с запасом хода 825 км.