В Украину привезли новейшего конкурента Tesla Model Y от General Motors (фото)
В Украине появился новый электромобиль Cadillac Optiq. Кроссовер доступен в версиях мощностью до 526 л. с. с запасом хода до 600 км.
Один из первых Cadillac Optiq в Украине заметили в Киеве. Фотографии электрокроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.
Премиальный кроссовер Cadillac Optiq — самая маленькая и самая дешевая электрическая модель марки. Она продается в США с 2024 года по цене от 54 тыс. долларов, а в Китае доступна в более дешевых версиях и стоит от $33 000.
4,8-метровый электромобиль Cadillac Optiq создан концерном General Motors для конкуренции с Tesla Model Y. Его дизайн выдержан в типичном для современных Cadillac граненом стиле, а в салоне установлен большой 33-дюймовый экран.Важно
Новый Cadillac Optiq 2025 на разных рынках предлагают в переднеприводных версиях мощностью 204 и 245 л. с. и полноприводных версиях на 287 и 526 сил.
Конкретно этот электромобиль Cadillac Optiq - 287-сильный. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
С батареей емкостью 79,7 кВт∙ч запас хода составляет 600 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 33 минуты.
Кстати, недавно в Киеве сфотографировали очень редкий флагманский седан Cadillac 90-х.
Также Фокус писал, что в Украину привезли семейный электрокар Zeekr с запасом хода 825 км.