В Україну привезли новітнього конкурента Tesla Model Y від General Motors (фото)

В Україні з’явився новий електромобіль Cadillac Optiq. Кросовер доступний у версіях потужністю до 526 к. с. із запасом ходу до 600 км.

Один із перших Cadillac Optiq в Україні помітили в Києві. Світлини електрокросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Преміальний кросовер Cadillac Optiq – найменша і найдешевша електрична модель марки. Її продають у США із 2024 року за ціною від 54 тис. доларів, а в Китаї вона доступна у дешевших версіях і коштує від $33 000.

Запас ходу електрокара сягає 600 км Фото: Topcars UA

4,8-метровий електромобіль Cadillac Optiq створений концерном General Motors для конкуренції з Tesla Model Y. Його дизайн витриманий у типовому для сучасних Cadillac гранчастому стилі, а в салоні встановлено великий 33-дюймовий екран.

Новий Cadillac Optiq 2025 на різних ринках пропонують у передньопривідних версіях потужністю 204 та 245 к. с. і повнопривідних версіях на 287 та 526 сил.

У салоні встановили великий 33-дюймовий екран Фото: General Motors

Конкретно цей електромобіль Cadillac Optiq – 287-сильний. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Із батареєю ємністю 79,7 кВт∙год запас ходу становить 600 км. Швидка зарядка на 80% займає 33 хвилини.

