Запас хода — 800 км: рассекречен самый "дальнобойный" электрокроссовер Tesla (фото)
Электромобиль Tesla Model Y вскоре получит новую модификацию + Long Range RWD. Запас хода кроссовера возрастет до 800 км.
Новая Tesla Model Y+ Long Range RWD дебютирует до конца года, а пока в интернет попали ее изображения и отдельные характеристики. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Tesla получит ту же силовую установку, которой недавно оснастили седан Model 3+. Она состоит из 302-сильного электромотора на задней оси и батареи типа NMC от LG Energy Solution с увеличенной до 78,4 кВт∙ч емкостью.
Стоит отметить, что запас хода Tesla Model Y+ Long Range RWD составляет 800 км по китайскому циклу CLTC. По европейской методике WLTP он несколько меньше — 656 км.
Новый электромобиль Tesla Model Y+ будет предлагаться только в стандартном 4,8-метровом исполнении (с недавнего времени кроссовер имеет еще и удлиненную версию).
Цена Tesla Model Y+ Long Range RWD пока не разглашается. Впрочем, отмечается, что электрокроссовер будет дороже базового варианта модели, который в Китае стоит в эквиваленте 37 000 долларов, но дешевле полноприводной Tesla Model Y Long Range AWD за $44 000.
