Opel выводит на рынок семейный электрокроссовер с запасом хода почти 700 км (фото)

В линейке Opel Grandland 2025 появилась новая электрическая версия Electric Long Range. Семейный кроссовер способен преодолеть до 694 км без подзарядки.

Новый Opel Grandland Electric Long Range уже поступил в продажу на европейском рынке по цене от 51 750 евро. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Запас хода электрокара достигает 694 км Фото: Opel

Кроссовер Opel Grandland оснастили одним мотором на 231 л. с. и 345 Н∙м и батареей емкостью 97 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с и развивает 170 км/ч. Кроме того, установили адаптивные амортизаторы с тремя режимами работы.

Электромобиль Opel Grandland Electric Long Range настолько мощный и быстрый, как полноприводный 325-сильный вариант, зато благодаря меньшему энергозатрату (17,8 кВт∙ч на 100 км) и большей батарее запас хода вырос до 694 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 27 минут.

Комплектация кроссовера расширена Фото: Opel

Внешне и в салоне новый Opel Grandland Electric Long Range не отличается от других версий модели. Базовая комплектация электрокроссовера расширена и включает матричные фары, проекцию на лобовое стекло, более крупный 16-дюймовый тачскрин и камеры кругового обзора.

