Недорогий сімейний електромобіль MG випадково показали за пів року до презентації (фото)

В інтернет потрапили офіційні фото MG S6 EV. Доступний сімейний електрокар запропонують у версіях потужністю 204-362 к. с., а його запас ходу перевищить 500 км.

Новий MG S6 EV презентують у першій половині 2026 року, проте його світлини і відео випадково опублікувала організація EuroNCAP, яка проводила краш-тести нової моделі. Про це повідомляє британське видання Auto Express.

На фото видно, що електрокросовер дуже схожий на молодшого брата MG S5. У нього виражений "ніс" та тоненька дворівнева оптика. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Фото MG S6 EV випадково потрапили в інтернет Фото: EuroNCAP

Раніше оприлюднили деякі подробиці сімейної моделі. Вона стане наступницею кросовера MG Marvel R і буде найбільшим електрокаром марки.



Розміри MG S6 EV:

довжина – 4708 мм;

ширина – 1912 мм;

висота – 1664 мм;

колісна база – 2835 мм;

кліренс – 190 мм;

маса – 1880 кг.

Кросовер запропонують у версіях потужністю 204-362 к. с. Фото: EuroNCAP

Салон на фото не видно, але стали відомі деякі характеристики кросовера. Електромобіль MG S6 EV запропонують у задньопривідних версіях потужністю 204 та 245 к. с., а також у повнопривідному 362-сильному варіанті. На вибір будуть доступні батареї ємністю 64 і 77 кВт∙год, а запас ходу в найбільш "далекобійній" версії перевищить 500 км.

