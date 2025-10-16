В Україні з'явився 500-сильний електричний спорткар MG із дверима як у Lamborghini (фото)

На український ринок вийшов новий MG Cyberster. Стильний родстер вирізняється яскравим дизайном та отримав електричні установки потужністю до 510 сил.

Електричний спорткар MG Cyberster вже з’явився в Україні й журналісту Фокусу вдалося познайомитися з яскравим авто. Його подробиці розкрили на офіційному сайті українського представництва MG.

Новий MG Cyberster знаменує повернення британського бренду до виробництва доступних спорткарів. Саме вони свого часу прославили MG на весь світ.

Двері спорткара піднімаються догори і мають електропривід Фото: Тарас Брязгунов

Електромобіль MG Cyberster вирізняється стрімким дизайном та класичними пропорціями з довгим капотом та загостреною "кормою". Родзинкою авто є його підйомні двері типу "крила метелика" (як у Lamborghini чи McLaren), оснащені електроприводом.

У салоні на передній панелі встановлено одразу три дисплеї. Спортивні сидіння обшиті шкірою та алькантарою і доповнені електроприводом із пам’яттю налаштувань та підігрівом.

Також комплектація MG Cyberster включає 20-дюймові диски, безключовий доступ, акустику Bose з 8 динаміками, клімат-контроль, камери кругового огляду, комплекс систем безпеки MG Pilot.

У салоні встановлено три екрани Фото: MG

Ціна MG Cyberster в Україні стартує з 2 054 400 гривень. Спорткар доступний у 340-сильній задньопривіній та 510-сильній повно привідній версіях. Потужніший варіант стартує до сотні за 3,2 с і розвиває 200 км/год.

Електромобіль MG Cyberster оснащений батареєю ємністю 77 кВт∙год. Запас ходу становить 507 км із заднім приводом та 443 км – з повним. Швидка зарядка на 80% займає 38 хвилин.

