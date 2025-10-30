У Києві помітили рідкісний "сімейний суперкар" Mercedes потужністю понад 600 сил (фото)

У Києві сфотографували універсал Mercedes E-Class 2018 року в зарядженому виконанні від AMG. Сімейна модель оснащена 612-сильним V8 з турбонаддувом і здатен розвинути 290 км/год.

Новий Mercedes-AMG E63 S Estate коштував понад 100 000 євро. Універсал є раритетом в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Сімейна модель стартує до сотні за 3,5 с Фото: Topcars UA

Заряджений універсал Mercedes-AMG E63 S Estate оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 612 к. с. та 850 Н∙м. Динаміка сімейного авто — на рівні деяких суперкарів: із 9-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 290 км/год.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Mercedes-Benz

Авто є повнопривідним, але передбачено задньопривідний дрифт-режим. Також є спортивна пневмопідвіска, електронний задній диференціал. Конкретно це авто оснащене опційними карбоново-керамічними гальмами.

Відрізнити AMG-версію від стандартного Mercedes E-Class W213 можна за особливою решіткою радіатор, агресивними бамперами і обвісом. Також встановлені 20-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби.

Універсал оснащений карбоново-керамічними гальмами Фото: Topcars UA

У салоні встановили спортивні кермо та крісла. Універсал Mercedes-AMG E63 S Estate залишається практичним сімейним авто із просторим салоном та великим (640-1820 л) багажником.

