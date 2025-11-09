В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с легендарным двигателем (фото)

В Киеве сфотографировали купе BMW Z4 M. Раритетный спорткар оснащен знаменитой 343-сильной шестеркой и стартует до сотни за 5 с.

BMW Z4 M Coupe является раритетом не только в Украине, ведь всего с 2006 по 2008 год изготовили лишь 4581 такое авто. Фотографии редкого купе опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащено 343-сильной шестеркой Фото: Topcars UA

Заряженная М-версия предлагалась только для первого поколения BMW Z4 M. Купе и родстер оснастили знаменитой 3,2-литровой рядной шестеркой S54 от легендарного BMW M3 E46.

В Украине засветился 450-сильный заряженный BMW: выпущено всего 2200 таких купе (фото)

Этот высокооборотный двигатель развивает 343 л.с. при 7900 об/мин и 365 Нм при 4900 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кроме того, спорткар BMW Z4 M Coupe получил самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и увеличенные тормоза, а его рулевое управление перенастроили.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: BMW

Купе BMW Z4 отличается нестандартным дизайном с изогнутой крышей и заостренной задней частью. М-версия получила более агрессивные бамперы, 18-дюймовые диски и четыре выхлопные трубы, а в ее салоне установили спортивные руль и кресла.

