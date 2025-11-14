У Києві помітили легендарний заряджений Audi 2000-х: він швидший за BMW M5 E39 (фото)

У Києві засвітився заряджений Audi RS6 2002 року. Знаменита спортивна модель на 450 сил була одним із найшвидших седанів свого часу.

Audi RS6 C5 — справжній раритет в Україні й не тільки, адже всього з 2002 по 2004 рік випустили приблизно 8000 цих авто, із яких тільки 2747 — седани. Фото рідкісного авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Усього випустили лише 2747 седанів Audi RS6 C5 Фото: Topcars UA

Audi RS6 першого покоління створили, аби кинути виклик знаменитим BMW M5 E39 і Mercedes E55 AMG. Заряджений варіант Audi A6 виявився потужнішим та швидшим за них.

Седан та універсал Audi RS6 C5 оснастили 4,2-літровим V8 бітурбо на 450 к. с. та 560 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Усі Audi RS6 2002 року комплектували 5-ступінчастим автоматом та повним приводом Quattro. Це перша модель марки з адаптивними амортизаторами, також встановлено потужні гальма Brembo.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Topcars UA

Відрізнити заряджений варіант від стандартного Audi A6 C5 можна за масивнішими бамперами, обвісом, розширеними колісними арками та 19-дюймовими дисками. Ззаду видно спойлер і широкі вихлопні труби. У салоні встановили спортивні кермо та сидіння.

