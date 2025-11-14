В Киеве заметили легендарный заряженный Audi 2000-х: он быстрее BMW M5 E39 (фото)

В Киеве засветился заряженный Audi RS6 2002 года. Знаменитая спортивная модель на 450 сил была одним из самых быстрых седанов своего времени.

Audi RS6 C5 — настоящий раритет в Украине и не только, ведь всего с 2002 по 2004 год выпустили примерно 8000 этих авто, из которых только 2747 — седаны. Фото редкого авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Всего выпустили всего 2747 седанов Audi RS6 C5 Фото: Topcars UA

Audi RS6 первого поколения создали, чтобы бросить вызов знаменитым BMW M5 E39 и Mercedes E55 AMG. Заряженный вариант Audi A6 оказался мощнее и быстрее их.

Седан и универсал Audi RS6 C5 оснастили 4,2-литровым V8 битурбо на 450 л. с. и 560 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Все Audi RS6 2002 года комплектовались 5-ступенчатым автоматом и полным приводом Quattro. Это первая модель марки с адаптивными амортизаторами, также установлены мощные тормоза Brembo.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Topcars UA

Отличить заряженный вариант от стандартного Audi A6 C5 можно по более массивным бамперам, обвесу, расширенным колесным аркам и 19-дюймовым дискам. Сзади видны спойлер и широкие выхлопные трубы. В салоне установили спортивные руль и сиденья.

