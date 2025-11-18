Світ перевернувся: новий Toyota Land Cruiser стане електрокаром (фото)

У сімействі Toyota Land Cruiser вперше з'явиться електромобіль. Велика сімейна модель не матиме рами.

Перший електромобіль Toyota Land Cruiser повинен дебютувати в 2028 році. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Електрокар не матиме рами Фото: BestCarWeb

Toyota раніше анонсувала суттєве розширення лінійки Land Cruiser. Уже дебютував дешевий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ, а в майбутньому очікуються нові моделі і деякі з них будуть доволі нестандартними.

Електрокар стане серійною версією концепту Toyota Land Cruiser Se 2023 року та збереже його гранчастий дизайн із високим капотом, тоненькою діодною оптикою і чималим спойлером на даху. За розмірами новий Toyota Land Cruiser буде подібним до прототипа, який сягав 5150 мм завдовжки, 1990 мм завширшки та 1750 мм заввишки.

Довжина авто перевищить 5 метрів Фото: BestCarWeb

Невелика висота пояснюється тим, що серійний електромобіль Toyota Land Cruiser Se не матиме рами. Його позиціонують, як міську сімейну модель із трьома рядами сидінь. Разом із тим, повідомляється, що всі версії позашляховика будуть повнопривідними — отримають двомоторні силові установки із системою DIRECT4.

До речі, лінійка Toyota Land Cruiser невдовзі поповниться і пікапом, причому він теж не матиме рами.

