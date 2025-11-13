Розкрито перші подробиці недорогого пікапа Toyota на базі RAV4 (фото)
У лінійці Toyota невдовзі з’явиться компактний пікап Land Cruiser. Недорогу модель запропонують в електрифікованих версіях.
Новий пікап Toyota надійде у виробництво з 2027 року. Про це повідомляє японське видання Best Car.
Нова модель буде серійним варіантом концепта Toyota EPU 2023 року. У нього авто запозичить рубаний дизайн із високим капотом та тоненькими світлодіодними фарами.
Як стало відомо, пікап Toyota назвуть Land Cruiser, тобто він стане частиною позашляхового сімейства марки. Утім, його конструкція матиме мало спільного зі знаменитими позашляховиками.Важливо
Річ у тім, що на відміну від Toyota Land Cruiser 300 чи Prado 250, пікап не матиме рами і вирізнятиметься несучим кузовом. Його збудують на подовженій платформі Toyota RAV4, тобто він кине виклик таким моделям, як Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz та Ram Rampage. Авто буде призначене не стільки для бізнесу, скільки для активного відпочинку.
Доступний пікап Toyota Land Cruiser сягатиме приблизно 5 м завдовжки, 1,9 м завширшки та 1,7 м заввишки при колісній базі 3,3 м. Зазначається, що його запропонують в електрифікованих версіях, тобто гібридних та електричних.
