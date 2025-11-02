Дешевий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ вперше показали на публіці (фото, відео)

Новий Toyota Land Cruiser FJ продемонстрували на Токійському автосалоні. Найдешевший рамний позашляховик Toyota вирізняється брутальним дизайном і підготовлений до серйозного бездоріжжя.

На ринок новий Toyota Land Cruiser вийде вже 2026 року та коштуватиме приблизно 30 000 доларів у базовій версії. Про це повідомляє сайт Motor1.

Дизайн Toyota Land Cruiser FJ

Новий позашляховик Toyota FJ вирізняється брутальним рубаним дизайном у дусі старшого Toyota Land Cruiser Prado. У нього високий капот, масивні бампери, виражений пластиковий обвіс та товсті задні стійки даху.

Авто вирізняється брутальним дизайном Фото: autoblog.com

Утім, новий Toyota Land Cruiser FJ на 27 см коротший за Prado. В його основі лежить рамна платформа IMV від пікапа Toyota Hilux Champ.

Габарити Toyota Land Cruiser FJ 2026:

довжина – 4575 мм;

ширина – 1855 мм;

висота – 1960 мм;

колісна база – 2580 мм;

кліренс – 215 мм.

Новий Toyota Land Cruiser FJ, салон

Рубані поверхні переважають і в інтер’єрі авто. Дешевий позашляховик Toyota отримав цифрову панель приладів і великий центральний тачскрін.

Відео дня

У салоні переважають рубані лінії Фото: autoblog.com

Також базова комплектація Toyota Land Cruiser FJ 2026 включає діодні фари, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху. Топова версія отримала двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та керма, камери кругового огляду, датчики світла і дощу.

Важливо

Mitsubishi показала, яким буде новий Pajero 2026: він зміниться до невпізнання (фото)

Характеристики Toyota Land Cruiser FJ

На перших порах новий Toyota Land Cruiser FJ буде доступним із 2,7-літровим бензиновим двигуном на 163 к. с. та 6-ступінчастим автоматом. У майбутньому можуть з’явитися дизельна та навіть гібридна версії.

Toyota Land Cruiser FJ жебютував із 2,7-літровим бензиновим двигуном на 163 к. с. Фото: autoblog.com

Дешевий позашляховик Toyota FJ отримав повний привід типу part-time зі знижувальною передачею і блокуванням заднього диференціала. За доплату доступні позашляхові аксесуари – підніжки, шноркель для водних перешкод, багажник на дах.

Між іншим, на автошоу в Токіо дебютувала і нова Toyota Corolla 2026, яка кардинально змінилася.

Також Фокус писав, що Toyota показала розкішного конкурента Rolls-Royce і Bentley.