Дешевший за Duster: представлено найменший пікап Toyota (фото)

Лінійку Toyota Hilux Champ поповнила компактна версія Super SWB. Недорогий пікап для міста оснащений економічним турбодизелем.

Новий Toyota Hilux Champ Super SWB презентували в Таїланді й там пікап уже надходить у продаж за ціною від 615 000 бат ($19 000), тобто він доступніший за Duster. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Салон отримав чорно-помаранчеве оздоблення Фото: Toyota

Абревіатура SWB розшифровується як Short Wheelbase ("коротка колісна база"). Саме колісну базу Toyota Hilux Champ скоротили одразу на 450 мм – до 2580 мм. Довжина зменшилася до 4520 мм.

Рубаний дизайн Toyota Hilux Champ майже не зазнав змін, лише на дверях з’явилися чорні захисні накладки. Пікап має вантажну платформу завдовжки 1867 мм.

Салон Toyota Hilux Champ отримав чорно-помаранчеве оздоблення. Комплектація бюджетної моделі включає кондиціонер, електроприводи дзеркал і склопідйомників.

Ціна Toyota Hilux Champ Super SWB стартує з $19 000 Фото: Toyota

Дешевий пікап Toyota Hilux Champ Super SWB оснащений економічним 2,4-літровим турбодизелем потужністю 150 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП і доступний лише із заднім приводом. Компактніші розміри зробили автомобіль більш маневровим – зменшили його діаметр розвороту до 9,4 м.

